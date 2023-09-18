Вместо "боя века" британец выбрал поединок с бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну. Таким образом, он решил развлечь публику и заработать космические деньги без риска для спортивного статуса.

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Фьюри интересуют только деньги

Уже даже его промоутер заявлял, что достаточно "валять дурака" и время определить абсолюта, но чемпион WBC набивает себе цену и продолжает игнорировать призывы общества. Эпатажный Тайсон Фьюри в очередной раз на вопрос о бое с Усиком ответил, что не заинтересован в объединении титулов и заявил, что для него приоритетны деньги, а не спортивная слава.

Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он – маленький украинский боксер. Это все, кем он есть для меня. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочее для меня ничего не означают. Мне нужен самый большой гонорар,

– сказал Фьюри.

Отметим, что параллельно все больше промоутеров с оптимизмом смотрят на возможность проведения боя Усик – Фьюри и называют потенциальный период, когда поединок может состояться – следующая зима.

Так что, возможно, кто-то уже готов предложить британцу сумму денег, которая не оставит тому выбора.

Справка. Если же стороны не договорятся, то следующим соперником Александра Усика должен стать Филипп Хргович, который является обязательным претендентом по линии IBF.