В зоне боевых действий спортсмен выполнял боевое задание. К сожалению, из него украинский боксер вернулся на щите.

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Погибший был членом сборной Украины

О трагической новости сообщил тренер Андрея Огородника – вице-президент Федерации бокса Украины и президент Ровенской областной ячейки ФБУ Владимир Соколовский.

Погибший был мастером спорта, чемпионом Кубка Украины и входил в состав сборной Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Таким образом, в Украине стало на одного "ангела спорта" больше. За время войны на поле боя и от вражеских обстрелов погибли уже более 400 украинских спортсменов и тренеров. Подвиг каждого из них никогда не будет забыт.