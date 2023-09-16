"Цыганский король" потерял интерес к бою за абсолют с Александром Усиком. По крайней мере, об этом говорят последние заявления скандального боксера. Однако промоутер Фьюри Боб Арум настроен более оптимистично по поводу предполагаемого поединка.

Читайте также Усик в шаге от звания абсолютного чемпиона мира: WBC хочет видеть бой украинца против Фьюри

Арум: Бой может состояться в декабре

Во время общения с представителями медиа 91-летний глава Top Rank излучал уверенность. По мнению Арума, долгожданный бой Усик – Фьюри обязательно состоится. Более того, мегафайт может быть проведен даже в этом году.

"Этот бой будет несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер – отличные люди. Сам Усик – потрясающий парень. Я думаю, что он хочет этого боя. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

Вероятно, они сразятся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подерется с Александром и победит его, то после этого он совершит круг почета, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам", – рассказал Арум.

Таким образом, Арум в очередной раз доказал, что заявления Фьюри не достойны внимания. "Цыганский король" скандальными речами пытается задеть соперников и развлекать публику. А может быть, "Жадное пузо" просто набивает себе цену.

Напомним, что 28 октября чемпион WBC Тайсон Фьюри проведет бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" не будет выставлять на поединок свой чемпионский пояс. В то же время организаторы придумали новый титул для победителя поединка.