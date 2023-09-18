Замість "бою століття" британець обрав поєдинок з колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну. Таким чином він вирішив розважити публіку й заробити космічні гроші без ризику для спортивного статусу.

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Ф'юрі цікавлять тільки гроші

Вже навіть його промоутер заявляв, що досить "валяти дурня" й час визначити абсолюта, але чемпіон WBC набиває собі ціну й продовжує ігнорувати заклики суспільства. Епатажний Тайсон Ф'юрі вкотре на запитання про бій з Усиком відповів, що не зацікавлений в поєднанні титулів та заявив, що для нього пріоритетним є гроші, а не спортивна слава.

Ні, я не зацікавлений у бою з Усиком. Він – маленький український боксер. Це все, ким він для мене є. Я не зацікавлений у поєднанні титулів. Для мене це нічого не означає. Всі ці розмови про об'єднання та інше для мене нічого не означають. Мені потрібен найбільший гонорар,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що паралельно все більше промоутерів з оптимізмом дивляться на можливість проведення бою Усик – Ф'юрі та називають потенційний період, коли поєдинок може відбутися – наступна зима.

То ж, можливо, хтось все ж таки вже готовий запропонувати британцю суму грошей, яка не залишить тому вибору.

Довідка. Якщо ж сторони не домовляться, то наступним суперником Олександра Усика має стати Філіп Хргович, який є обов'язковим претендентом за лінією IBF.