Тайсон Фьюри вместо "боя века" выбирает шоу и зарабатывание денег. Именно поэтому свой следующий бой "Жадное пузо" проведет против бывшего чемпиона по UFC – Фрэнсиса Нганну.

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Все больше признаков, что бой Усик – Фьюри состоится

Параллельно все это время, когда фанаты бокса ждут бой за абсолюта, Тайсон Фьюри пытается унизить Александра Усика и убегает от боя. Все больше людей подозревают, что британец за маской уверенности просто скрывает свой страх проиграть. В частности, такого мнения придерживается бывший чемпион мира Рэй Манчини.

Похоже, что такое поведение выводит из себя уже даже команду "Цыганского короля". Его промоутер Боб Арум призвал самого боксера и своих коллег наконец-то устроить ожидаемый бой.

Что ждет Фьюри после Нганну? На мой взгляд, достаточно валять дурака! Давайте устроим бой против Усика за звание абсолютного чемпиона мира и посмотрим, кто является лучшим супертяжем,

– сказал Арум.

Интересно, что ранее саудовский промоутер встретился с обоими боксерами и заинтриговал хорошими новостями по поводу возможного боя.

Справка. Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет 28 октября, это будет его первый поединок в 2023 году. Если британец снова не найдет в себе силы согласиться на бой против украинца, то следующим соперником Усика может стать хорват Хргович, чей промоутер анонсировал возможный бой уже на декабрь.