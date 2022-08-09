Фьюри обратился к боксеру, ради которого готов отложить свою пенсию
Источник:твитер Michael Benson
Тайсон Фьюри похоже, что не планирует заканчивать свою карьеру. Ведь он уже не в первый раз обращается к своим потенциальным соперникам.
Фьюри: Ты убегаешь от трилогии
На этот раз Тайсон обратился в своем инстаграмме к Дереку Чисоре. Он назвал своего возможного оппонента "говнюком".
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У меня сообщение для Дерека "Гимнюка" Чисоры. Ты убегаешь от трилогии. Называешь себя "Войной", но на самом деле должен называть себя "Курчем", потому что убегаешь от трилогии и самого большого чека в своей карьере. Подпиши бесовый контракт,
– сказал Тайсон.
Чисора и Фьюри встречались уже дважды. В 2011 году "Цыганский король" победил единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек сдался после 10 раунда.
Напомним, что в июле Чисора победил Кубрата Пулева. Это был второй поединок для боксеров, впервые они встретились в 2016 году, и тогда болгарский боксер одержал победу раздельным решением судей.
Что известно об окончании карьеры Фьюри
- После поединка против Диллиана Уайта Тайсон заговорил о возможном окончании карьеры. Он заявил, что сделал достаточно в боксе, поэтому с него достаточно.
- Впоследствии британский боксер несколько изменил свое мнение. Фьюри подчеркнул, что готов вернуться на ринг, если только Джошуа победит Усика в реванше, который состоится 20 августа.
- Также "Цыганский король" выставил условия для Джошуа, он хочет, чтобы бой был полностью бесплатным.