Первая победа Чисоры за три года
Чисора выходил на ринг после серии из трех поражений – Усику и дважды Джозефа Паркера. У Пулева ситуация была лучше – он досрочно проиграл Энтони Джошуа в 2020-м. Затем вернулся поединком по боксу на голых кулаках, где победил нокаутом, а затем вышел и по правилам бокса – решением судей перебоксировал Джерри Форреста, пишет 24 канал.
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Британский боксер активно начал первый раунд и стал явным фаворитом встречи. Дальше ситуация выровнялась, а инициатива переходила из рук в руки.
Пулев несколько раундов достаточно успешно сбивал атаки соперника. Регулярно прилетало Чисори и снизу – правый аперкот навстречу беспокоил Дерека.
Видео встречи
На экваторе поединка было заметно, что регулярная и непрерывная работа по корпусу от британца сказывается.
В одном из эпизодов британец нанес сопернику рассечение
Кубрат пытался комбинировать, но стал медленнее на ногах, акцентированных ударов стало меньше, жесткий джеб вылетал не так часто и Чисора стал проще добираться до комфортной дистанции.
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Судьбу победителя решали судьи, и снова их мнение не было однозначным. Но на этот раз раздельным решением выиграл Чисора: 112:116, 116:112, 116:112.
Чисора торжествовал в поединке: видео