Фьюри решил помочь местному клубу
Моркам перед грядущим сезоном заручился финансовой поддержкой эпатажного боксера. "Цыганский Король" будет оказывать финансовую и имиджевую поддержку "креветкам".
Кстати Фьюри вызывает Джошуа на ринг: "Цыганский король" назвал несколько условий – видеообращение
Бренд Фьюри Gypsy King стал титульным спонсором Моркам. Боксер будет послом клуба в медийном поле.
Фьюри признался в любви к городу в Ланкашире и назвал удовольствием возможность помочь местному клубу.
Тайсон Фьюри – наш фантастический представитель, отлично, что он с нами. Фьюри является одним из самых известных в области спорта, он принесет нашему клубу всемирное признание,
– убежден коммерческий директор клуба.
Отметим, что в Ланкашире в последние несколько лет проживает и чемпион со своей большой семьей.
Фьюри может отложить пенсию ради Джошуа
- После поединка против Диллиана Уайта Тайсон заговорил о возможном окончании карьеры.
- Однако он может отложить свою пенсию ради поединка против Энтони Джошуа.
- Недавно он обратился к нему в инстаграмме и предложил устроить бой. "Цыганский король" назвал главное условие – поединок должен быть полностью бесплатным.
- Джошуа не спешит ответить. Напомним, что 20 августа он выйдет на ринг против непобедимого Александра Усика.