Теперь мир видит, что ты за мошенник

Энтони Джошуа обвинил Фьюри в срыве поединка. Энтони считает, что Тайсон намеренно лгал фанатам бокса.

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Теперь мир видит, что ты за мошенник. Ты подвел бокс. Ты солгал фанатам и захватил их. Ты использовал мое имя для влияния, а не для боя. Дайте мне любого соперника, умеющего правильно вести дела,

– написал "Эй Джей"

Поединок Фьюри-Джошуа под угрозой срыва, ведь суд обязал Тайсона провести бой с Деонтеем Уайлдером. Именно это Фьюри попытался донести Джошуа в своем сообщении.

Чемпион WBC предложил Джошуа определить более сильного в поединке на голых кулаках.

У тебя еще больше дерьма, чем у Эдди, несешь абсолютное дерьмо. Вся ваша команда знала, что у меня продолжался арбитраж, это было не в моей власти. Но я скажу тебе, если я мошенник, то давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся? И давай каждый поставит 20 миллионов,

– ответил Тайсон.