Теперь мир видит, что ты за мошенник
Энтони Джошуа обвинил Фьюри в срыве поединка. Энтони считает, что Тайсон намеренно лгал фанатам бокса.
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Теперь мир видит, что ты за мошенник. Ты подвел бокс. Ты солгал фанатам и захватил их. Ты использовал мое имя для влияния, а не для боя. Дайте мне любого соперника, умеющего правильно вести дела,
– написал "Эй Джей"
- Поединок Фьюри-Джошуа под угрозой срыва, ведь суд обязал Тайсона провести бой с Деонтеем Уайлдером. Именно это Фьюри попытался донести Джошуа в своем сообщении.
Чемпион WBC предложил Джошуа определить более сильного в поединке на голых кулаках.
У тебя еще больше дерьма, чем у Эдди, несешь абсолютное дерьмо. Вся ваша команда знала, что у меня продолжался арбитраж, это было не в моей власти. Но я скажу тебе, если я мошенник, то давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся? И давай каждый поставит 20 миллионов,
– ответил Тайсон.
- Тайсон Фьюри 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры должны встретиться 14 августа в Саудовской Аравии. И из-за Уайлдера бой может не состояться.
- При таких обстоятельствах Фьюри встретится с Уайлдером. Для их поединка даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Британец имеет время провести бой до 15 сентября.
- Вместо этого Джошуа может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO. Сообщается, что WBO дала Джошуа ограниченное количество времени, чтобы договориться о бое с Фьюри. Иначе Энтони ждет бой с Усиком.
- Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, что возобновил переговоры с Эдди Хирном, который представляет Джошуа.
- Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.