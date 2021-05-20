Тепер світ бачить, що ти за шахрай
Ентоні Джошуа звинуватив Ф'юрі у зриві поєдинку. Ентоні вважає, що Тайсон навмисно брехав фанатам боксу.
До теми Президент WBO анонсував бій Усик – Джошуа
Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти збрехав фанатам і захопив їх. Ти використовував моє ім'я для впливу, а не для бою. Дайте мені будь-якого суперника, який вміє правильно вести справи,
– написав "Ей Джей"
- Поєдинок Ф'юрі – Джошуа під загрозою зриву, адже суд зобов'язав Тайсона провести бій з Деонтеєм Уайлдером. Саме це Ф'юрі спробував донести Джошуа у своєму повідомленні.
Чемпіон WBC запропонував Джошуа визначити сильнішого у поєдинку на голих кулаках.
У тебе ще більше лайна, ніж в Едді, несеш абсолютне лайно. Вся ваша команда знала, що у мене тривав арбітраж, це було не в моїй владі. Але я скажу тобі, якщо я шахрай, то давай поб'ємося на цих вихідних на голих кулаках, поки один не здасться? І давай кожен поставить 20 мільйонів,
– відповів Тайсон.
- Тайсон Ф'юрі 16 травня оголосив про бій з Джошуа. Боксери мають зустрітися 14 серпня у Саудівській Аравії. Та через Уайлдера бій може не відбутися.
- За таких обставин Ф'юрі зустрінеться з Уайлдером. Для їх поєдинку навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Натомість Джошуа може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO. Повідомляється, що WBO дала Джошуа обмежену кількість часу, щоб домовитися про бій з Ф'юрі. Інакше Ентоні чекає бій з Усиком.
- Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що відновив переговори з Едді Хірном, який представляє Джошуа.
- Відомий інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що для бою Усик – Джошуа є дві дати – 21 і 28 серпня.