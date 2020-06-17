УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня принял решение о доигровке Лиги Европы сезона 2019/2020. Решающие матчи Лиги Европы состоятся в Германии.

Матчи плей-офф проведут с 10-го по 21 августа в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Кельн примет финал Лиги Европы 21 августа, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Расписание Лиги Европы 2019/20

5 – 6 августа: 1/8 финала (ожидается подтверждение)

10 – 11 августа: четвертьфиналы (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф – Гельзенкирхен)

16 – 17 августа: полуфинал (ожидается подтверждение)

21 августа: финал (Кельн)

На всех стадиях обоих еврокубков, начиная с четвертьфиналов, будут играть один матч. А вот вторые встречи 1/8 финала, которые не успели провести до карантина, состоятся там, где и должны были.

Таким образом, "Шахтер" в ответной встрече Лиги Европы примет немецкий "Вольфсбург" в Харькове. Правда, есть исключения: пары "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья", которые не сыграли даже первые поединки, сразятся уже один раз на нейтральном поле в Германии.

Где состоятся финалы Лиги Европы

Финал 2019/20 должен был состояться на стадионе в Гданьске в Польше, который теперь вместо этого проведет финал в сезоне 2020/21. Два следующих финальных места также договорились провести на год позже, чем изначально планировалось.

2020: Кельн, Германия

2021: Гданьск, Польша

2022: Севилья, Испания

2023: Будапешт, Венгрия

В Лиге Европы состоялись только первые матчи стадии 1/8 финала. Поединки "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" были перенесены. Украинский "Шахтер" в первой игре победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1.