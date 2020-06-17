Лига Европы 2019/2020: где и когда сыграет "Шахтер"
УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня принял решение о доигровке Лиги Европы сезона 2019/2020. Решающие матчи Лиги Европы состоятся в Германии.
Матчи плей-офф проведут с 10-го по 21 августа в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Кельн примет финал Лиги Европы 21 августа, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Расписание Лиги Европы 2019/20
- 5 – 6 августа: 1/8 финала (ожидается подтверждение)
- 10 – 11 августа: четвертьфиналы (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф – Гельзенкирхен)
- 16 – 17 августа: полуфинал (ожидается подтверждение)
- 21 августа: финал (Кельн)
На всех стадиях обоих еврокубков, начиная с четвертьфиналов, будут играть один матч. А вот вторые встречи 1/8 финала, которые не успели провести до карантина, состоятся там, где и должны были.
Таким образом, "Шахтер" в ответной встрече Лиги Европы примет немецкий "Вольфсбург" в Харькове. Правда, есть исключения: пары "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья", которые не сыграли даже первые поединки, сразятся уже один раз на нейтральном поле в Германии.
Где состоятся финалы Лиги Европы
Финал 2019/20 должен был состояться на стадионе в Гданьске в Польше, который теперь вместо этого проведет финал в сезоне 2020/21. Два следующих финальных места также договорились провести на год позже, чем изначально планировалось.
- 2020: Кельн, Германия
- 2021: Гданьск, Польша
- 2022: Севилья, Испания
- 2023: Будапешт, Венгрия