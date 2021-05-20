Обговорення між Суперлігою і ФІФА почалися у 2019 році

Журналісти The New York Times отримали доступ до копій документів, у яких клуби обговорювали важливість угоди з організацією W01, ідентифікованої як ФІФА, пише Tribuna.com.

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Угоду називали "важливою умовою для реалізації проєкту Суперліги".

Інфантіно знав про план клубів створити Суперлігу, а також про те, що деякі його найближчі помічники протягом декількох місяців вели переговори про підтримку ФІФА проєкту Суперліги.

Обговорення між Суперлігою і ФІФА почалися у 2019 році. Переговори вела група, відома як A22 (консорціум консультантів, очолюваний іспанськими фінансистами Анасом Лагарі та Джоном Ханом) та відповідальним за проєкт Суперліги.

Представники A22 провели зустрічі із заступником генерального секретаря ФІФА Маттіасом Графстромом.

ФІФА могла заробити до 1 мільярда доларів

Повідомляється, що на одній із зустрічей група топ-клубів погодилася брати участь у щорічному чемпіонаті світу під егідою ФІФА. В обмін на це засновники Суперліги вимагали у ФІФА схвалення проєкту.

Участь клубів у так званому чемпіонаті світу потенційно принесла б ФІФА до 1 мільярда доларів на рік. Все тому, що клуби погодилися відмовитися від виплат.

Після перших зустрічей радники повідомили, що знайшли в лізі ФІФА сприйнятливу аудиторію.

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Учасники Суперліги хотіли заручитися підтримкою ФІФА, щоб проєкт не застряг у судових процесах, а футболісти не були під загрозою дискваліфікації.

До середини 2020 року радники з A22 переконували клуби, що "ФІФА у справі". Водночас клуби попередили, що ФІФА та її лідери офіційно будуть ухилятися від будь-яких зобов'язань та публічної підтримки поки не будуть представлені більш докладні відомості про структуру проєкту.

Скептично налаштовані власники клубів зв'язалися з високопоставленими членами організації, щоб отримати інформацію напряму. Вони отримали ідентичну відповідь – ФІФА не буде проти Суперліги.

Повідомляється, що ці переговори привели інвестиції американського банку JPMorgan. Банк погодився дати кредит для втілення Суперліги в життя.

Інфантіно збрехав Чеферіну?

У січні 2021 року стався витік інформації про створення Суперліги, який супроводжувався чутками про участь ФІФА у переговорах.

Тоді президент УЄФА Александер Чеферін провів зустріч з Інфантіно. Чеферін запитав Інфантіно про причетність до цього плану. Президент ФІФА відхрестився від проєкту.

Організатори Суперліги були шоковані, коли з'явилася заява від імені ФІФА і шести футбольних конфедерацій, про те, що Суперліга не буде визнана, а гравцям загрожує покарання за участь у ній.

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Радники A22 наполягали на тому, що є лазівка, і це означає, що з проєктом Суперліги ще не все втрачено.

Та Інфантіно знову опинився під тиском Чеферіна. Глава ФІФА на конгресі УЄФА фактично відмовився від Суперліги. Слідом за цим клуби почали виходити із Суперліги.

Досі у проєкті залишилися лише Реал, Барселона та Ювентус.

The New York Times інформує, що ФІФА відмовилася відповідати на їх питання щодо участі Інфантіно або його помічників в плануванні Суперліги. Натомість ФІФА вказала журналістам на свої попередні заяви.

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