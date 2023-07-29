Харлан сменила историю: FIE отменила правило обязательного рукопожатия между фехтовальщиками

На чемпионате мира по фехтованию накануне произошел скандал из-за отказа Ольги Харлан пожимать руку россиянке. После первоначального позорного поведения международной федерации фехтования, организация все же пошла на изменение правил.

Шквал хейта, вылившийся на Международную федерацию фехтования (FIE), не прошел без последствий. Организация решила продемонстрировать, что она нейтральна и готова лоббировать интересы России не в 100, а хотя бы 99 процентах случаев.

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Пророссийская FIE прогнулась под давлением общества

Напомним, что после того, как FIE дисквалифицировала Ольгу Харлан на 60 дней, вмешался МОК, который квалифицировал ее на Олимпиаду-2024. Поэтому Международная федерация фехтования пересмотрела свое предыдущее решение и отменила дисквалификацию украинки, чем допустила ее к участию в командном турнире. Но впоследствии стало известно, что черная карточка украинской чемпионке не отменена, а приостановлена.

Но международная огласка действует, поэтому пророссийская организация объявила об изменении правил поведения после матча.

На конференции объявили, что инцидент между Ольгой Харлан и Анной Смирновой изменит правила фехтования. Теперь традиционное рукопожатие после поединка будет заменено дистанционным поздравлением, которое позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они будут выступать как нейтральные спортсмены.

Отметим, что именно так и поступила Ольга Харлан после поединка, а FIE знала об этом, но нужно было продемонстрировать своим спонсорам, что деньги платятся им не зря.

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Однако главное, что перемены все же произошли. Ольга Харлан войдет в историю, а русские провокации последовали за их кораблем. Поэтому большое уважение нашей спортсменке и всем, кто оказывал давление на FIE – Украина в этой схватке завоевала разгромную победу.