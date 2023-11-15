Для меня россиян больше не существует: Наталья Морквич о войне, брате на фронте и Паралимпиаде 2024

В паралимпийском спорте Наталья Морквич оказалась из-за страшного ДТП еще в 2007 году. Фехтовальщица стала обладательницей более сотни наград с международных соревнований, серебряным призером Паралимпиады в Токио, чемпионкой Европы и мира.

В 2023 году украинской парафехтовальщице удалось получить несколько наград на важных стартах. Только в октябре Наталья Морквич привезла домой из Италии серебро и бронзу чемпионата мира-2023. Спортсменка эксклюзивно пообщалась с 24 Каналом, о полномасштабной войне, брате, который пошел защищать нашу страну, новой системе на соревнованиях и допуске россиян к Паралимпиаде-2024.

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"Поняла, что в нашей схватке уже нет боя, а царит просто психологическое давление": о медали ЧМ

Каким был этот чемпионат мира-2023?

Наталья рассказала, что медали на ЧМ в Италии дались ей не так-то легко. На этом старте фехтовальщицы соревновались по новой системе, о которой даже не знали. Несмотря на это, украинка еще около года не выступала на турнирах через Россию, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Морквич вообще не знает, успеет ли получить паралимпийскую лицензию, что в этом спорте является именной. Но верит, что ей удастся поехать не желанные соревнования в столицу Франции.

На чемпионате мира у нас не было первого этапа пуль. Сразу соревновались на вылет. И в бою за 16-ку я встретилась с украинкой Евгенией Бреус, с которой до этого мы обычно фехтовали в полуфиналах или даже финалах, но не на такой ранней стадии соревнований. Евгения – сильная соперница, которая имела практику в спаррингах в отличие от меня. Я хорошо фехтовала в этот день, но проиграла.

В голове себе прокручивала тот факт, что я так долго готовилась к этим соревнованиям, а прилетела для того, чтобы проиграть один бой, и борьба закончилась. Например, если ты входил в 16-ку и уже там уступаешь в одном бою сопернице, то у тебя еще есть утешительная схватка. Если ты два боя проиграешь, то соревнования заканчиваются. Так, как у меня было на рапире. Я проиграла китаянке за выход в 8-ку.



Наталья Морквич / Фото VOGUE

Спортсменам не объясняли правила новой системы?

Нам рассказывали, но до конца не понимали, как все на самом деле будет происходить.

После поражения представительнице Китая очень расстроилась и даже забыла, что впереди у меня еще будут утешительные бои. Я заново начала фехтовать за выход в 16-ку, потом 8-ку. Думала, что соревнования никогда не закончатся. После чего меня ждала очень непростая соперница из Венгрии, тренер которой постоянно давил на судей, чтобы я сидела ровно, а моя линия на спине соответствовала линии на коляске.

Я поняла, что в нашей схватке уже нет боя, а царит просто психологическое давление. Постоянные претензии наставника соперницы сбивали меня. Для меня вообще дико, когда тренер после каждого укола что-то говорит в сторону судей. Поэтому через некоторое время я просто устала и застыла в коляске. Это озадачило оппонентку, которая начала соваться в коляске. Я четко понимала, что могу выиграть этот бой, что в итоге и произошло.

После этого Наталья победила в еще двух поединках, которые привели ее к борьбе за бронзу, где ее уже ждала соперница из Венгрии Ева Хаймаши. С ней Морквич уже фехтовала в Токио. До Паралимпиады-2020 в 80 – 90% украинка уступала этой венгерской парафехтовальщице. Но в Токио львовянка сломала эту печальную для себя тенденцию.

На ЧМ долго не могла поверить, что снова победила Хаймаши и стала бронзовым призером соревнований. Ведь считала, что в тот день мое фехтование было далеким от идеального. Хотя со стороны говорили иначе.

Хорошо помню тот момент, когда после поражения китаянке вошли в колрум, где были представительницы Китая. Я зашла со словами: "Я вернулась". Они с улыбкой встретили мою фразу. Это было круто стоять на пьедестале в компании трех китаянок. Это несколько напомнило мне Токио, хотя тогда их было две на пьедестале.

Признаюсь, что после поражения в Варшаве была подавленной. У меня постоянно была в голове мысль, что из-за отсутствия спаррингов на сабле я постоянно проигрываю соперницам. Хотя я очень хорошо выступила во Франции. Спарринги очень важны в нашем виде спорта, когда твои соперницы очень разнообразны по параметрам и стилю ведения фехтования.



Бронза Натальи Морквич на ЧМ-2023 / Фото из инстаграма фехтовальщицы

В один из моментов просто сказала: "Хватит оправдываться отсутствием спаррингов. Нужно готовиться в нынешних условиях и работать с тренером на максимуме". Бывали такие случаи, когда просила Валерика (Валерия Галия – 24 Канал) пофехтовать со мной. Доходило до того, что мы фехтовали до 100 уколов. Спарринговали на разных дистанциях, делала все, что только могла.

Также постоянно тренируюсь с тренером и ее сыном Филиппом, у которого уже новый взгляд на современное фехтование. Признаюсь, что на ЧМ подумала, может быть, моя спортивная карьера идет на спад. Однако если ты хорошо работаешь, отдаешь себя на все сто, то результат обязательно придет.

"Нужно, чтобы каждый украинец понял, что жизнь – самое ценное, что у нас есть": о полномасштабном вторжении

Первый день полномасштабного вторжения. Как это было для вас? Как изменила война Наталью Морквич?

Я никогда не жалуюсь на свою жизнь. Могу сказать, что жизнь меня постоянно испытывает. Когда у меня произошла ампутация, то только от меня самой зависело, какой будет моя жизнь дальше. А война, это та вещь, которую нельзя лично остановить. Нужно принять тот факт, что началось полномасштабное вторжение, делая от себя максимум для победы Украины. Нужно, чтобы каждый украинец понял, что жизнь – самая ценная, что у нас есть. Если когда-то для людей материальные вещи были самыми важными, то сейчас уже больше разговоров о жизни, от которой нужно взять все.

Хорошо помню утро 24 февраля 2022 года. Это ужасное известие мне сообщил еще на тот момент парень, а ныне уже муж. Сначала вообще не поняла, что происходит, в моих глазах были слезы. Хотя война в Украине продолжается уже далеко не первый год, но настолько близко она была ко мне, как и для многих украинцев, впервые. Было страшно. Не буду скрывать, я была из тех людей, которые до конца не верили, что полномасштабное вторжение все-таки начнется. Но нужно понимать, что наша страна, народ, наш язык являются лучшими в мире.

Не понимаю, почему определенный процент людей до сих пор принципиально отказываются переходить с языка оккупанта. Каждый украинец обязан делать от себя хотя бы что-то, чтобы эта страна осталась такой сильной, независимой. Человека никто никогда и ничто не сломает, пока человек не захочет этого сам. После 24 февраля 2022 года пришло больше осознания того, что жизнь у нас одна. Надо жить с верой, с добротой в сердце, поддерживать и никогда не сдаваться, а наши невероятные ВСУ помогут это сделать.

Медали, полученные после 24 февраля 2022 года, имеют большую ценность, чем награда из Токио?

Если бы меня когда-то спросили: "Готова ли я выиграть одну паралимпийскую медаль, но на всех других стартах быть вне тройки призерок? Или побеждать на каждом старте, но остаться без паралимпийской награды?"

Если откровенно, то мы фехтуем не ради этой медали, а ради эмоций. Самый большой кайф получаешь в момент нанесения последнего укола, когда приходит осознание, что награда моя. Поэтому не могу сказать, что каждый день заглядываю на медали. Я лежу и помню лучшие моменты с соревнований. Помню все детали из Паралимпиады в Токио и стараюсь это не забыть.

Конечно, нынешние награды более ценны. Хочется, чтобы каждый раз поднимался флаг Украины и звучал наш гимн. Чтобы наша страна была еще сильнее и о ней не забывали. Сложно сдержать слезы в момент, когда ты поешь гимн и вдумываешься в каждое его слово. Да, война в Украине продолжается уже не первый год, но она не была такой глобальной. А после начала полномасштабного вторжения ты просто понимаешь, что "души и тело"...аж дыхание замирает во время исполнения гимна.



Наталья Морквич / Фото из инстаграма львовянки

"Была горда за него и его позицию": о родном брате на фронте

Ваш родной брат взял в руки оружие и стал на защиту родной страны. Как вы приняли столь серьезное решение Андрея пойти воевать?

В свое время Андрей работал в полиции. После чего в течение трех лет был дальнобойщиком. В начале полномасштабного вторжения никто из семьи не знал, что он вернется домой и пойдет в военкомат. Как и любая мама, которая переживает за своего ребенка, отговаривала его делать это. Но Андрей сделал свой сознательный выбор, добровольно прошел за день медицинскую комиссию и на Пасху за столом сообщил нам, что на следующий день его забирают на службу.

Мы были в шоке. Было страшно, но одновременно была горда за него и его позицию. Паралимпийцам часто говорят: "Вы такие сильные духом люди". С чем я не могу согласиться. По моему мнению, сильные духом люди те, которые делают сознательный выбор, зная всю опасность и последствия, которые с ними могут произойти. Они могут потерять конечности, зрение, быть прикованными к инвалидной коляске. Вот это сила воли. В моем же случае все иначе. Со мной случилось то, чего я не выбирала. Мой выбор – просто счастливо жить.

Буду откровенной, когда Андрей приезжает с фронта в более безопасные места, на душе становится спокойнее. Например, когда брат находится на ротации недалеко от Львова, мы можем его посетить. Хотя Андрей у нас человек, который всегда находится на позитиве.

Также начала замечать, насколько он легко говорит о смерти. Это очень страшно. Хотя от этого немного становится спокойнее, когда мы понимаем, что он едет на передовую без чувства страха.

Отдаю большое уважение тем матерям, которые потеряли на войне своих сыновей или дочерей. Очень страшно, когда кто-то из твоих родных умирает. Даже сложно представить, как им трудно смотреть на людей, которые продолжают жить своей жизнью, прогуливаясь по местным улицам. Они наверняка не понимают, почему так происходит. Например, наша семья живет от звонка до звонка, когда брат находится в горячих местах.

Я вижу, как за один вечер мама может поседеть, если Андрей не выходит на связь. Когда он приезжает ближе ко Львову, то снова хочется жить. Нужно научиться жить в таких ужасных реалиях, ведь никто не знает, что будет завтра или через неделю, но делать это нужно в определенной степени, а она у каждого разная.



Наталья Морквич с братом Андреем / Фото из соцсетей спортсменки

Осуждает ли Ваш брат тех людей, которые продолжают жить как будто ничего не происходит?

Он никого не осуждает. Он даже об этом не говорит. Приезжая домой, Андрей старается максимально отойти от той атмосферы, которая царит на передовой, поэтому снимает с себя военную форму. Очень тяжело жить, когда ты все время думаешь о том, что делают другие. Мы никогда не изменим всех людей, как бы нам этого ни хотелось.

Сколько спортсменов сейчас бросают свою карьеру, берут в руки оружие, чтобы защитить страну от врага. Сколько спортсменов уже полегло. Главное, чтобы закончилась эта война, чтобы все сыновья вернулись в свои семьи. Сколько ребят будут на протезах, пополнят паралимпийский спорт, к сожалению, только таким образом. Надеюсь, что теперь в нашем обществе будут легче и проще реагировать на отсутствие конечности у того или иного человека. Хочется, чтобы в первую очередь в таком человеке видели личность, а уже потом протез или коляску.

Как сконцентрироваться на соревнованиях, когда Ваш родной брат на передовой?

Всегда благодарю Андрея, благодарю всех ребят, что я здесь сегодня. Что имею возможность выступать на соревнованиях, продолжать заниматься тем, что мне нравится, завоевывать медали для нашей страны. Конечно, во время поединков полностью концентрируешься на сопернике, но в перерывах постоянно мониторю ситуацию в месте, где служит мой брат. Конечно, в голову приходят разные мысли, если, не дай Бог, с ним может что-то случиться, но стараюсь отбрасывать их, настраиваясь на позитив.

"Для меня их допущение – нонсенс": о допуске россиян в Паралимпиаду-2024

В конце сентября пресса взорвалась шокирующей новостью о допуске россиян в Паралимпиаду-2024? Какой была ваша первая реакция?

Для меня их участие на любых международных соревнованиях, а тем более на Паралимпиаде, недопустимо. Я даже не могу представить и не хочу представлять, что будет, если мы с ними встретимся на соревнованиях. Даже не знаю, приобретет ли в таких встречах фехтование спортивный характер. Здесь будет преобладать эмоциональная составляющая.

Для меня их допущение – нонсенс. Так не должно быть. Я хорошо помню этих спортсменов в лицо, но для меня россиян больше не существует. Не могу этого понять, как спортсменка, которая остается жить в Украине под звуки воздушных тревог, когда враг разрушает инфраструктуру, убивает людей. Не знаю, какие эмоции будут, когда я увижу их на турнирах. Знаю только, что они точно не отберутся в Париж в нашем виде спорта. Их там не будет.



Наталья Морквич на соревнованиях / Фото из инстаграма спортсменки

Почему?

Им просто не хватит времени, чтобы отобраться на Паралимпиаду-2024. Даже, если они начнут свои выступления на международных соревнованиях прямо сейчас. Ведь каждый наш старт является отборочным. На сто процентов знаю, если нас будут сводить на соревнованиях, то мы точно будем делать все, чтобы они проиграли и не поехали в Париж.

Не существует нейтральных флагов и спортсменов. Все атлеты этой страны должны были изолированы от выступлений на международной арене, несмотря на какой-то "нейтральный" флаг.

Поддерживаю решение Международного олимпийского комитета (МОК) об исключении НОК России. Было прогнозировано, что россияне будут обжаловать это решение, но хочется, чтобы они со своим обжалованием шли вслед "за русским кораблем". Это правильное решение Международного олимпийского комитета. Российские спортсмены открыто и прямо поддерживают убийства украинцев.

Момент с допуском россиян к следующей Паралимпиаде уже является свершившимся фактом. Но есть страны, которые со своей стороны могут предпринять определенные действия. Как именно? Не дать визу. Цивилизованный мир, который поддерживает Украину, разными способами может сделать так, чтобы российских спортсменов не было на соревнованиях. Например, Франция, где в 2024-м состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры. Власти этой страны тоже могут предпринять определенные действия, чтобы представители вражеской страны не пересекли их границу. Произойдет ли это? Покажет только время.

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"Они все причастны к войне": допустят ли россиян к Олимпиаде-2024 и ситуация с Харлан

Можно ли считать допуск спортсменов из вражеских стран к Паралимпиаде-2024, как тревожный "звоночек", что россияне будут выступать и на Олимпиаде в Париже?

Я искренне верю и желаю, чтобы этого не случилось. Хочется, чтобы они дальше были изолированы от цивилизованного мира. Российские спортсмены постоянно "тыкают" всем этим белым нейтральным флагом. Но нет же. Они все причастны к войне, которые открыто в соцсетях поддерживают то, что их родные и знакомые воюют на украинской земле. Их молчание также доказывает, что они стоят на стороне своего президента и поддерживают геноцид украинцев. Те, кто не против войны, они тем самым тоже поддерживают ее.

Мы уже видели к чему привело возвращение россиян в спорт. Отличный пример был с Ольгой Харлан, которая после своей победы отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Российская фехтовальщица публично показала всем, какая она на самом деле, сидя более часа на дорожке, ожидая изменения судейского решения. Оля еще и сунула в ее сторону саблю, но та же не захотела делать это в ответ. Как после соревнований говорила Харлан, она четко знала, что действует ковидный протокол, который позволяет фехтовальщицам здороваться только саблей. Организаторы тоже хорошо понимали, что Оля не будет пожимать руку россиянке.

По моему мнению, Оля и целая украинская команда понимала, что такой поступок может привести к любым последствиям. Поэтому вместе рассматривали разные варианты, которые могут произойти после боя из-за отсутствия рукопожатий. Однако Оля смело пошла на этот риск, несмотря на то, что знала об угрозе черной карточки.

Именно после поступка Харлан FIE изменила мировые правила и отменила обязательность рукопожатий между фехтовальщицами, которое действует и в паралимпийском спорте. Тренер сборной писал нам в группу, что никаких рукопожатий с россиянами во время соревнований не будет. Отписалась от спортсменов страны-агрессора после начала полномасштабной войны. Даже не хочу, чтобы их лица были в моей ленте соцсетей.

Видеообращение Ольги Харлан после дисквалификации на ЧМ-2023

Почему именно ситуация с Харлан получила такую огласку?

И до того ЧМ-2023 по фехтованию были моменты, когда украинские спортсмены отказывались пожимать руки соперникам из России и Беларуси. К примеру, Элина Свитолина за такой поступок получила в ответ свист болельщиков, но не более. А здесь Харлан из-за идентичного момента получила дисквалификацию от соревнований, которая могла лишить ее олимпийской лицензии.

Почему еще был такой сумасшедший ажиотаж? Ольга Харлан – мировая звезда и уже больше, чем просто спортсменка. Она – бренд, лицо спорта. Вот можно выйти на улицу и спросить у людей, кого из украинских спортсменов они знают. Оля является одним из самых узнаваемых лиц нашего спорта, она ведет соцсети, активно дает интервью, публично высказывается о войне в ее родной стране. Тем более, что ее родные продолжают жить в родном Николаеве, которому достается от врага.

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Говорим, как есть. Некоторые наши спортсмены просто тихо сидят и выбирают позицию "моя хата с краю – ничего не знаю". Они ничего не публикуют, у них все нормально, они ни "за", ни "против" этой полномасштабной войны. Меня бесит, когда кто-то говорит тупое утверждение "спорт вне политики". У нас открытая война, открытый геноцид, как может быть спорт вне политики.

"Это будет самый лучший день": победа Украины в войне в представлениях фехтовальщицы

Момент победы Украины, как это произойдет?

По всей стране больше не будет звучать сигнал о воздушной тревоге, а люди снова вернутся к спокойной и тихой жизни. Уверена, что в первые секунды люди будут в ступоре и шоке, что эта долгожданная победа наконец достигнута. В глубине души мы понимаем, что эта победа обязательно наступит. Это будет самый лучший день.

Конечно, после окончания войны страна будет переживать сложные времена, будут проблемы во всех сферах, спорт не станет исключением. Мы должны будем сделать все возможное, чтобы пройти этот сложный этап в нашей жизни. Ведь все хорошо понимают, что чем дольше идет война, тем лучше точно не будет. Это можно сравнить со спортом. Когда ты ждешь, хватаешь мандраж, переживания, а потом выходишь и побеждаешь своего соперника. Вот этот момент эйфории нужно уловить и сполна им насладиться.



Наталья Морквич с Владимиром Зеленским / Фото из инстаграма спортсменки

Что сделает Наталья Морквич в первый день победы Украины в войне против России?

Надену свое красивое вышитое платье. Сине-желтые флаги украсят мой дом, автомобиль. Я уверена, что в этот день весь украинский народ выйдет на улицы своих городов и будут вместе праздновать долгожданную победу, а отовсюду будет звучать наш гимн.