Феерия украинцев на Паралимпиаде, разгромная победа Динамо: новости спорта 28 августа

В субботу, 28 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде

В Токио на летних Паралимпийских играх 28 августа состоялся 4 соревновательный день. Суббота стала одной из самых успешных для сборной Украины на Паралимпиаде.

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Украинская сборная сумела получить 12 наград. Украинцы завоевали аж 5 золотых медалей, 4 серебряных и еще 3 бронзовые.

Динамо поиздевалось над Колосом в УПЛ

В целом за 4 дня Паралимпиады Украина получила 34 медали (8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых). По количеству наград Украина до сих пор четвертая. В то же время 5 золотых медалей позволили Украине выйти на 5 место в медальном зачете.

Киевское Динамо на своем поле разгромило Ковалевский Колос. Судьбу поединка чемпион страны решил в свою пользу еще до перерыва, забив 6 голов.

Днепр-1 одержал волевую победу над харьковским Металлистом 1925 в гостях и поднялся на 2-е место в турнирной таблице УПЛ.

В других матчах Ингулец разгромил Мариуполь, а Черноморец и Александрия поделили очки.

Рыжикова завоевала "серебро" на Бриллиантовой лиге во Франции

Украинская бегунья Анна Рыжикова стала серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Париже на дистанции 400 метров с барьерами.

Рыжикова и еще одна украинская бегунья Виктория Ткачук закрывали программу выступлений для Украины на этапе Бриллиантовой лиги. Перед ними состоялся финал соревнований в секторе прыжков в высоту, где Ирина Геращенко заняла третье место, а Ярослава Магучих впервые за два года оказалась вне подиума.

Время Рыжиковой – 54.59 с. А победила Джанна Вудрафф из Панамы – 54.44 с.

В прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла лишь 5 место с результатом 1.95 м. Такой же результат показала Ирина Геращенко, но она стала третьей, потому что взяла высоту с первой попытки, а Магучих – лишь с третьей. Победителем в секторе для прыжков в высоту стала Никола Макдермотт из Австралии, которая взяла 1.98 м.

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию гран-при Бельгии

В Бельгии состоялась квалификация 12 гран-при Формулы-1 сезона-2021. Победу в дождевой квалификации одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-при Бельгии состоится 29 августа. Начало в 16:00.