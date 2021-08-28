В 17:45 по киевскому времени сессия была восстановлена. Промежуточный поул удерживал Расселл, но Ферстаппен благодаря последней попытке вырвал победу. Вместе с тем, для Расселла это лучший результат в карьере!

10. Ландо Норрис (McLaren)
9. Эстебан Окон (Alpine)
8. Валттери Боттас (Mercedes)
7. Серхио Перес (Red Bull)
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri)
5. Себастьян Феттель (Aston Martin)
4. Даниэль Риккардо (McLaren)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
2. Джордж Расселл (Williams)
1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

Следует сказать, что Боттас, как и Стролл, по итогам гран-при Венгрии получил штраф 5 позиций. Поэтому Валттери стартует с 13 места.