Черноморец – Александрия 2:2

Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 76, Устименко, 84

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Очередной футбольный уик-энд открыл поединок на берегах Черного моря, в котором коллектив Юрия Мороза противостоял ничуть не менее сложному сопернику, чем донецкий Шахтер туром ранее (0:3). Тем более, что "горожане" уже обыгрывали "горняков" в новом сезоне, поэтому противостояние против них для Черноморца будет уж точно не из простых.

Команда Юрия Гуры идет вплотную к группе лидеров, но любой ее осечкой всегда будут рады воспользоваться преследователи.

На 7-й минуте Кучеруку удалось парировать удар Ковальца с правого фланга штрафной в дальний угол. Впоследствии удар головой от Спинелли завершал подачу углового с левого фланга, но Кучерук на линии без проблем с ним разобрался.

После перерыва счет на табло наконец изменился. Авагимян подобрал отскок от подачи углового с правого фланга в дальнюю сторону штрафной, обыграл несколько защитников, после чего пробил под опорную голкиперу.

Через 4 минуты "горожане" сравняли счет. Михайленко неудачно подставил ногу под дальний удар Третьякова из центральной зоны, после чего мяч завалился в левый верхний угол.

А еще через 4 минуты "моряки" снова вышли вперед, когда Кузык выполнил заброс по левому флангу, но Дубра решил подарить момент для Ваната неудачным движением вперед, после чего форвард расстрелял голкипера в ближний угол.

На 84-й минуте Александрия все же вырвала ничью, второй раз сравняв счет в матче. Устименко феноменальным обводным ударом запустил мяч в дальнюю девятку, получив пас Мустафаева на входе в левый фланг штрафной.

Как итог, команды разделили по одному баллу. Александрия поднялась на 5 место (11 очков), а Черноморец остался 14-ым (4 балла).

Черноморец – Александрия видеообзор