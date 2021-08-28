Ингулець – Мариуполь 3:0

Голы: Шарай, 22, 57, Стивен, 76

В прошлом туре Ингулец переиграл на выезде Львов со счетом 1:2. А Мариуполь в голевой перестрелке уступил луганской Заре – 3:4. Отметим, что клуб Остапа Маркевич в новом сезоне еще не знает вкуса побед.

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Начало игры началось с большим количеством борьбы, но без опасных моментов. Инициатива переходила от одной команды к другой.

Первый острый момент был у хозяев. Шарай элегантно убрал соперника в штрафной и пробил, но его удар взяла на себя стойка.

В середине первого тайма хозяева таки открыли счет в матче. Активный Шарай сыграл на добивании в штрафной соперника и прошил сетку ворот после затяжной атаки Ингульца – 1:0.

Значительно острее атаковал клуб из Петрово. Футболисты Мариуполя с трудом ликвидировали "пожар" у своих ворот.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Крах Мариуполя

Команды при минимальном преимуществе Ингульца ушли на перерыв. После отдыха футболисты не стали бросаться в атаку, что заставило тренеров делать первые изменения в составах. Мариуполю нужно было отыгрываться в счете.

Очень перспективный штрафной заработали игроки Ингульца. Полегенько взялся исполнять штрафной, но голкипер Мариуполя Кудрик потянул выстрел из угла ворот. Однако уже после ввода мяча из аута Асмелаш сделал передачу с фланга прямо на голову Шараю – 2:0 дубль футболиста.

Дубль Шарая: смотрите видео

Чоботенко подключился в атаку Мариуполя и был готов расстреливать ворота хозяев. Но удар у защитника не удался.

Сразу после этого Ингулец выбежал в стремительную контратаку, которую завершил нигериец Стивен – разгром 3:0.

Третий гол Ингульца: видео

Коваленко был очень близок к тому, чтобы стать автором гола. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Хозяева на этом не остановились и создали еще несколько опасных моментов.

Ингулець – Мариуполь видеообзор

Ингулец разгромил Мариуполь 3:0. Благодаря победе триумфатор матча сумел подняться в таблице на 8-ю позицию, теперь в активе клуба 7 очков. Мариуполь продолжает находиться на дне – последнее 16-е место.