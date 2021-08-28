Ингулець – Мариуполь 3:0
Голы: Шарай, 22, 57, Стивен, 76
- В прошлом туре Ингулец переиграл на выезде Львов со счетом 1:2. А Мариуполь в голевой перестрелке уступил луганской Заре – 3:4. Отметим, что клуб Остапа Маркевич в новом сезоне еще не знает вкуса побед.
Стоит внимания Болельщики Черноморца напали на клубный автобус перед матчем УПЛ: видео
Начало игры началось с большим количеством борьбы, но без опасных моментов. Инициатива переходила от одной команды к другой.
Первый острый момент был у хозяев. Шарай элегантно убрал соперника в штрафной и пробил, но его удар взяла на себя стойка.
- В середине первого тайма хозяева таки открыли счет в матче. Активный Шарай сыграл на добивании в штрафной соперника и прошил сетку ворот после затяжной атаки Ингульца – 1:0.
Значительно острее атаковал клуб из Петрово. Футболисты Мариуполя с трудом ликвидировали "пожар" у своих ворот.
Лучшие моменты первого тайма: видео
Крах Мариуполя
Команды при минимальном преимуществе Ингульца ушли на перерыв. После отдыха футболисты не стали бросаться в атаку, что заставило тренеров делать первые изменения в составах. Мариуполю нужно было отыгрываться в счете.
- Очень перспективный штрафной заработали игроки Ингульца. Полегенько взялся исполнять штрафной, но голкипер Мариуполя Кудрик потянул выстрел из угла ворот. Однако уже после ввода мяча из аута Асмелаш сделал передачу с фланга прямо на голову Шараю – 2:0 дубль футболиста.
Дубль Шарая: смотрите видео
Чоботенко подключился в атаку Мариуполя и был готов расстреливать ворота хозяев. Но удар у защитника не удался.
- Сразу после этого Ингулец выбежал в стремительную контратаку, которую завершил нигериец Стивен – разгром 3:0.
Третий гол Ингульца: видео
Коваленко был очень близок к тому, чтобы стать автором гола. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Хозяева на этом не остановились и создали еще несколько опасных моментов.
Ингулець – Мариуполь видеообзор