"У него не было авторитета": эксперт сравнил репутацию Петракова с Ребровым и Шевченко в сборной

Сборная Украины по футболу провела свой первый матч во главе с Сергеем Ребровым. "Сине-желтые" расписали боевую мировую с Германией 3:3.

Украинский наставник Олег Федорчук сравнил трех тренеров, работавших и работающих во главе главной команды страны. По его словам, Александр Петраков вообще не имел тренерского авторитета в сборной в отличие от Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

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Федорчук: У Петракова была совсем другая ситуация, чем у Реброва и Шевченко

Все потому, что Петраков не выделяется своей футбольной карьерой. Репутацию завоевал только после того, как привел юношескую сборную Украины по футболу U-20 к званию чемпионов мира-2019.

Также Федорчук рассказал о важности легендарного Реброва во главе украинской сборной.

У Петракова была совсем другая ситуация, чем у Реброва и Шевченко. У него не было авторитета и такой большой игровой карьеры. Даже на уровне молодежи он ставил лишь результат, чтобы поднять свою репутацию. То же и в главной сборной, каждый матч был как последний. Постоянно нервничал, "шуршал", то играл в три центральных защитника, то в два. У Шевченко было по-другому. Он мог позволить себе заниматься построением командной игры. Ребров тоже не будет торопиться. Он довольно весомая фигура в нашем футболе,

– сказал Олег Федорчук.

Напомним, что УАФ заключила контракт с Ребровым до конца июля 2026г. В первом матче под его руководством команда сыграла вничью с Германией 3:3.

Петраков стал заменой Шевченко

Петраков принял сборную Украины после Евро-2020, куда Шевченко довел команду в четвертьфинал. На этой стадии "сине-желтые" без шансов проиграли Англии 0:4.

Сначала Александр Васильевич был исполняющим обязанности, но уже после 7 матчей возглавил главную команду страны по футболу.

До этого работал в разных возрастных категориях сборной – от U-17 до U-20.

Работал во главе "сине-желтых" до конца 2022 года. УАФ решила не продлевать контракт с наставником, впоследствии оказавшимся во главе сборной Армении, и в начале серьезно зашкварился. Он вызвал в расположение своей новой команды игроков, играющих в России. Чем вызвал гнев и критику со стороны украинцев и даже своих коллег. Даже после этого он продолжил вызвать в сборную игроков по враждебному чемпионату.

Во главе Армении Петраков продолжает давать интересные и скандальные пресс-конференции.

Сборная Украины в ближайшее время сыграет два отборочных матча на Евро-2024. 16 июня "сине-желтые" выйдут на поле против Северной Македонии, а уже 19 июня команда Реброва сыграет против Мальты.