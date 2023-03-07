В прошлом году Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины. Специалист не смог вывести нашу сборную на ЧМ-2022 и в дивизион А Лиги наций.

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Тренер не оставался долго без работы и был назначен тренером сборной Армении. Именно Александр Васильевич поведет ее на игры отбора Евро-2024.

Открыл двери для представителей российского футбола

Недавно Петраков объявил заявку на мартовские квалификации. Интересно, что среди вызванных украинцем игроков четверо футболистов, выступающих в чемпионате России.

Речь об Эдуарде Сперцяне, Георгии Арутюняне (оба – Краснодар), Хорене Байрамяне (Ростов) и Наире Тикнисяне (Локомотив). Интересно, что последний имеет российский паспорт и выступал за молодежные сборные страны-террористки, но на взрослом уровне почему-то решил вспомнить о армянских корнях.

Проукраинская позиция Петракова

Напомним, что Петраков несколько раз демонстрировал свою вроде бы принципиальную позицию по санкции против России. Говорят, что сам тренер в начале полномасштабного вторжения готов был в рядах ТРО защищать Киев от захватчиков.

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Также специалист перешел на украинский язык (по крайней мере, в общении с прессой) и неоднократно благодарил ВСУ за защиту Украины. К тому же во время каденции Александра Васильевича в сборной Украины он не вызвал ни одного игрока по чемпионату РФ.

Отметим, что в первом матче отбора Армения сыграет дома против прямого конкурента за выход на Евро сборной Турции (25 марта), а уже через три дня будет играть спарринг против Кипра. Кроме турок, соперниками Армении в квалификации на ЧЕ будут Хорватия, Латвия и Уэльс.