На послематчевую пресс-конференцию Александр Петраков уже пришел в плохом настроении, а вопросы журналиста вообще привели к напряженной атмосфере в зале. Украинский тренер сборной Армении поспорил с одним из представителей СМИ.

Уж такое было Можете подать свою кандидатуру, – Петраков хамовито ответил журналисту после поражения: видео

Петраков продолжает зажигать на пресс-конференции

На этом бывший наставник сборной Украины не опомнился, а снова стал инициатором конфликта на пресс-конференции. С таким отношением к печати, скоро к Александру Васильевичу на пресс-конференцию не придет ни один журналист.

В этот раз представитель СМИ спросил Петракова, почему тот не заменил Тиграна Барсегяна в поединке отбора на евро-2024 против Турции.

На что получил ответный вопрос: "А вы думаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть? Я главный тренер. Это мое решение".

Журналист подчеркнул, что хочет услышать причину такого решения. Но Петраков дальше повторял одно и то же. Александр Васильевич не понял, почему он должен объяснять свои действия. Действительно, а зачем наставник должен это делать? Зачем тогда тренер вообще приходит на общение с журналистами? Очередной цирк какой-то, а не пресс-конференция от Петракова.

А почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы думаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста,

– ответил Петраков.

На этом журналист не остановился: "Нет, это не вопрос прощения...".

Нет, я тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Потому я и главный тренер, правильно? Вы меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел?,

– снова повторил наставник сборной Армении.

После чего представитель СМИ первым решил погасить конфликт и принял ответ украинского наставника.

"Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное...", – сказал Петраков.

Прессконференция Александра Петракова (инцидент с тренером с 10:42)

Напомним, что Петраков подвергся критике после того, как объявил заявку сборной Армении на мартовские поединки. Украинский наставник отошел от своих принципов и пригласил в свою новую команду футболистов, играющих во вражеской России. Чем вызвал шквал возмущений со стороны украинского футбольного сообщества.

14 января 2023 Александр Васильевич возглавил армянскую сборную.

К слову. 28 марта Армения проведет товарищескую встречу против Кипра. Начало в 18:00.