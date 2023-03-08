Украинский специалист вызвал новую команду футболистов из российского чемпионата. Параллельно вспоминаются слова Петракова о том, что пока он во главе сборной Украины, в команде не будет ни одного игрока, выступающего в стране-врага. Он предал свой принцип, когда возглавил армянскую сборную.

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Среди вызванных Александром Васильевичем игроков четверо футболистов, выступающих в чемпионате России: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба – Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов) и Наир Тикнисян (Локомотив) Сразу несколько легенд украинского футбола набросились на Петракова из-за выбора состава армянской команды. Йожеф Сабо, Олег Федорчук и Леонид Буряк шокированы таким решением своего "коллеги по цеху".

Буряк: Трудно сказать, чем руководствовался Петраков

Леонид Буряк удивлен таким выбором Петракова. Он отметил, что люди не подтверждают своих слов на действиях. Также бывший полузащитник Динамо Киев заверил, что у украинца был большой выбор, чтобы вызвать кого-нибудь вместо игроков из российского чемпионата.

Я читал, что он взял с чемпионата России, Локомотива и еще откуда-то. Трудно это все. Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков, особенно в ситуации, в которой вся наша страна. Это все едва не воспринимается. Ведь есть масса футболистов, играющих в других странах. В свое время их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я шокирован всем,

– заявил Буряк.