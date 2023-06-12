Германия – Украина 3:3

Голы: Фюллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90 (пен) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)

Сборная Украины отыграла товарищеский матч против Германии. Для "сине-желтых" это была не только подготовка к играм квалификации Евро-2024, но еще и дебютный поединок под руководством Сергея Реброва, пишет 24 Канал.

Как это было Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Немцы же в ближайший год обречены проводить только спарринги. Страна является хозяйкой чемпионата Европы, поэтому путевку на турнир она получила автоматически. Впрочем, игра против Украины была 1000-й для немцев, поэтому подопечным Флика хотелось порадовать фанатов.

К тому же в последнее время Германия разочаровала на крупных соревнованиях. На чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах Бундестим не выходил из группы, а на Евро-2020 команда остановилась в 1/8 финала.

Интересные составы

Ханс-Дитер Флик применил ротацию, но все равно состав немцев был солидным. С первых минут вышли Рюдигер, Шлоттербек, Горецка, Киммих и Сане. У Реброва же по сути вышла основа.

Наставник решил применить необычную схему 4-4-2. Вместо Малиновского в центр поля тренер выпустил второго нападающего Ярмоленко. Также коуч не мог рассчитывать на травмированного Зинченко, которого заменил Судаков.

Германия на правах фаворита захватила инициативу и смогла довольно быстро открыть счет. Миколенко и Матвиенко позволили Вольфу войти в площадку найти момент для удара и рикошетом от Фюллькруга поразить ворота гостей.

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Украина удивляет в первом тайме

Впрочем, подопечные Реброва не сложили руки и дождались свои моменты в контратаках. Сначала счет сравнял Цыганков, который открылся под разрезающую передачу Тымчика и реализовал выход почти один-на-один.

Более того, уже через четыре минуты Украина вышла вперед. Ярмоленко отобрал мяч благодаря активному прессингу, запустив по флангу Тымчика.

Тот отдал в центр на набегающего Цыганкова, но Виктор решил пропустить на Мудрика. Игрок Челси не очень удачно пробил, но попал в Рюдигера, от которого снаряд залетел в ворота.

Цыганков феерит

Во втором тайме Флик обновил нападение, выпустив Хаверца, Мусиала и Вирца. Но еще раз забить смогли украинцы благодаря ошибке Гинтера. После паса назад защитник далеко отпустил мяч и подарил его Довбику.

Тот выбежал один-на-один и отпасовал на свободного Цыганкова, забившего в пустые ворота и оформившего дубль. После этого "сине-желтые" отошли в оборону и произвели ряд замен. Ребров дал игровую практику Ванату, Соболю, Пихаленко и Игнатенко.

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Немцы прижали Украину к воротам и нашли шанс за 7 минут до окончания основного времени. После дальнего выбивания Хаверц удачно сразился с Матвиенко, оставив его ни с чем и метко пробив мимо Трубина.

Обидная ничья для Реброва

К сожалению, удержать победу подопечные Реброва не смогли. На последней минуте Хаверц столкнулся с Соболем и судья решил подарить хозяевам пенальти. Его от стойки реализовал Йозуа Киммих.

Таким образом, Германия и Украина повторяют результат 2011 года. Тогда в Киеве команды встретились в матче-открытии НСК Олимпийский и забили по три гола. На этот раз Украина была ближе к победе.

Однако Сергей Ребров все-таки стартует не с поражения против топового оппонента. Уже через четыре дня, 16 июня, "сине-желтых" ожидает бой квалификации Евро-2024 против Северной Македонии, где нашей команде нужно выигрывать.

Видеообзор матча Германия – Украина: