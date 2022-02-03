Фанаты МЮ могут вернуть купленные футболки Гринвуда: все после подозрения в насилии

Мейсона Гринвуда отпустили из-под стражи. Но в клубе неприятно удивлены поступком игрока вне футбольного поля.

Авторитет Гринвуда почти на нуле

В этот раз английский клуб разрешил своим болельщикам свободно обменять купленные футболки с фамилией Мейсона Гринвуда. Фанаты "красных дьяволов" смогут сделать это совершенно бесплатно.

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Это очередное решение МЮ не в пользу 20-летнего вингера, которого 2 февраля отпустили из-под стражи. Гринвуд пробыл под арестом всего трое суток и вышел на свободу под залог.

Это уже не первые подобные действия от английского клуба. Ранее Манчестер Юнайтед прекратил продавать товары с фамилией Гринвуда и отстранил его от команды. Симулятор FIFA 22 удалил карточку футболиста.

Резонансное дело Гринвуда