Фанати МЮ можуть повернути куплені футболки Грінвуда: все після підозри у насильстві

Мейсона Грінвуда відпустили з-під варти. Але у клубі неприємно вражені вчинком гравця поза футбольним полем.

Авторитет Грінвуда майже на нулі

Цього разу англійський клуб дозволив своїм уболівальникам вільно обміняти куплені футболки з прізвищем Мейсона Грінвуда. Фанати "червоних дияволів" зможуть зробити це абсолютно безкоштовно.

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Це чергове рішення МЮ не на користь 20-річного вінгера, якого 2 лютого відпустили з-під варти. Грінвуд пробув під арештом лише три доби та вийшов на свободу під заставу.

Це вже не перші такі дії від англійського клубу. Раніше Манчестер Юнайтед припинив продає товарів із прізвищем Грінвуда та відсторонив його від команди. Натомість симулятор FIFA 22 видалив картку футболіста.

Резонансна справа Грінвуда