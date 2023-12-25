.Этот евросезон уже стал для украинских клубов одним из самых неудачных. До групповых стадий еврокубков дошли только две наши команды, которым участие в основной стадии и так было гарантировано.

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В весеннюю стадию евротурниров прошел только Шахтер. В целом же наши команды вылетали в квалификации от пяти довольно средних оппонентов. 24 канал рассказывает, как сложилась судьба наших обидчиков в отчетном евросезоне.

ДИЛА (Грузия)

Матчи с украинцами: Ворскла (1:2, 3:1)

Результат: вылет в 3 кв. раунде Лиги конференций от АПОЭЛа (0:2, 0:1)

Команда Андрея Демченко неожиданно встала на пути полтавчан, хотя первую встречу Ворскла все же выиграла. Впрочем, во вторые встречи состоялся камбек, а в обоих матчах забил украинец Николай Ковталюк.

Уже на следующей стадии Дила окончательно покинула еврокубки. Грузины ничего не смогли противопоставить АПОЭЛу из Кипра, даже не забив сопернику ни гола.

СПАРТАК ТРНАВА (Словакия)

Матчи с украинцами: Днепр-1 (1:1, 2:1)

Результат: четвертое место в группе Лиги конференций

Словаки стартовали со второго раунда квалификации ЛК и прошли Ауду (Латвия) и Лех (Польша). Этот результат уже был успехом для клуба из Трнавы, но на последней стадии отбора Лиги конференций Спартак смог вымучить проход против Днепра-1 в компенсированное время.

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Проход в группу уже стал перевыполнением плана, поэтому у компании Фенербахче, Лудогорца и Норшеллана клуб сразу отстал. В итоге Спартак взял только бал на выезде с датчанами и занял последнее место.

Что интересно, именно эта ничья помешала Норшеллану пройти в плей-офф. С прямыми же конкурентами скандинавы сыграли дома куда лучше, чем со словаками – 6:1 против Фенербахче и 7:1 против Лудогорца. Так что даже эту ничью стоит записать Трнави в актив.

БЕШИКТАШ (Турция)

Матчи с украинцами: Динамо (3:2, 1:0)

Результат: третье место в группе Лиги конференций

Турки уверенно прошли квалификацию ЛК, выиграв все матчи у Тираны и Нефтчи. Так же "орлы" почти не оставили шансов Динамо, одержав две победы в один мяч.

А вот на групповой стадии команда уже не потянула уровень. Бешикташ вчистую проиграл борьбу за первые два места Брюгге и Буде-Глимту и лишь в последнем туре вырвал третье место в Лугано, набрав в итоге 4 балла.

ПАНАТИНАИКОС (Греция)

Матчи с украинцами: Днепр-1 (3:1, 2:2)

Результат: четвертое место в группе Лиги Европы.

Греки уверенно прошли вицечемпиона Украины в квалификации ЛЧ и явно строили амбициозные планы в еврокубках. Уже на следующей стадии афинцы сенсационно оставили без Лиги чемпионов Марсель, но в последней стадии отбора оказались бессильными против Браги (1:2, 0:1).

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В Лиге Европы Пао оказался в непростой компании с Ренном и Вильярреалом, но наличие Маккаби Хайфы давало надежду на переход в плей-офф Лиги конференций. Греки стартовали с победы над испанцами, но затем резко деградировали, взяв лишь одно очко во всех последующих играх. Как следствие, последнее место в квартете.

СЛАВИЯ (Чехия)

Матчи с украинцами: Днепр-1 (3:0, 1:1), Заря (2:0, 1:2)

Результат: первое место в группе Лиги Европы, выход в 1/8 финала.

Славия осталась единственной активной в еврокубках командой, которая выбивала украинцев. Пражский клуб стал "черной меткой" для украинцев в квалификации ЛЕ, оставив за бортом как Днепр-1, так и Зорю (луганчане спустились в Лигу конференций).

Группа Славия попалась неплохая. Несмотря на наличие в ней Ромы, соперничество с Серветтом и Шерифом давало надежду на проход в плей-офф ЛЕ. Впрочем, чехи даже перевыполнили задание и выиграли 5 из шести матчей. В целом команда заняла первое место и вышла в 1/8 финала.