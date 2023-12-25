Цей євросезон вже став для українських клубів одним з найбільш невдалих. До групових стадій єврокубків дійшли лише дві наші команди, яким участь в основній стадії і так була гарантована.

До теми Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після поразки Шахтаря та перемоги Зорі

У весняну стадію євротурнірів пройшов лише Шахтар. Загалом же наші команди вилітали у кваліфікації від п'яти доволі посередніх опонентів. 24 канал розповідає, як склалась доля наших кривдників у звітному євросезоні.

ДІЛА (Грузія)

Матчі з українцями: Ворскла (1:2, 3:1)

Результат: виліт у 3 кв. раунді Ліги конференцій від АПОЕЛа (0:2, 0:1)

Команда Андрія Демченка несподівано встала на шляху полтавців, хоча першу зустріч Ворскла все ж виграла. Втім у другі зустрічі відбувся камбек, а в обох матчах забив українець Микола Ковталюк.

Вже у наступній стадії Діла остаточно залишила єврокубки. Грузини нічого не змогли протиставити АПОЕЛу з Кіпра, навіть не забивши супернику ані голу.

СПАРТАК ТРНАВА (Словаччина)

Матчі з українцями: Дніпро-1 (1:1, 2:1)

Результат: четверте місце в групі Ліги конференцій

Словаки стартували з другого раунду кваліфікації ЛК та пройшли Ауду (Латвія) та Лех (Польща). Цей результат вже був успіхом для клубу з Трнави, але у останній стадії відбору Ліги конференцій Спартак зміг вимучити прохід проти Дніпра-1 у компенсований час.

Читайте також Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024

Прохід у групу вже став перевиконанням плану, тому у компанії Фенербахче, Лудогорця та Норшеллана клуб одразу пас задніх. У підсумку Спартак взяв лише бал на виїзді з данцями та посів останнє місце.

Що цікаво, саме ця нічия завадила Норшеллану пройти у плей-оф. З прямими ж конкурентами скандинави зіграли вдома куди краще, ніж зі словаками – 6:1 проти Фенербахче та 7:1 проти Лудогорця. Тож навіть цю нічию варто записати Трнаві в актив.

БЕШИКТАШ (Туреччина)

Матчі з українцями: Динамо (3:2, 1:0)

Результат: третє місце в групі Ліги конференцій

Турки впевнено пройшли кваліфікацію ЛК, вигравши всі матчу у Тирани та Нефтчі. Так само "орли" майже не залишили шансів Динамо, здобувши дві перемоги в один м'яч.

А ось на груповій стадії команда вже не потягнула рівень. Бешикташ без варіантів програв боротьбу за перші два місця Брюгге та Буде-Глімту і лише в останньому турі вирвав третю сходинку у Лугано, набравши у підсумку 4 бали.

ПАНАТІНАЇКОС (Греція)

Матчі з українцями: Дніпро-1 (3:1, 2:2)

Результат: четверте місіце в групі Ліги Європи

Греки впевнено пройшли віцечемпіона України у кваліфікації ЛЧ та явно будували амбітні плани в єврокубках. Вже у наступній стадії афінці сенсаційно залишили без Ліги чемпіонів Марсель, але в останній стадії відбору виявились безсилими проти Браги (1:2, 0:1).

Варто знати Суперліга проти УЄФА: що треба знати про революцію у футболі, яка може вбити Лігу чемпіонів

В Лізі Європи Пао опинився у непростій компанії з Ренном та Вільярреалом, але наявність Маккабі Хайфи давала надію на перехід у плей-оф Ліги конференцій. Греки стартували з перемоги над іспанцями, але після цього різко деградували, взявши лише одне очко в усіх наступних іграх. Як наслідок, останнє місце у квартеті.

СЛАВІЯ (Чехія)

Матчі з українцями: Дніпро-1 (3:0, 1:1), Зоря (2:0, 1:2)

Результат: перше місіце в групі Ліги Європи, вихід в 1/8 фіналу

Славія залишилась єдиною активною в єврокубках командою, що вибивала українців. Празький клуб став "чорною міткою" для українців у кваліфікації ЛЄ, залишивши за бортом як Дніпро-1, так і Зорю (луганці спустились в Лігу конференцій).

Група Славія попалась непогана. Попри наявність у ній Роми, суперництво із Серветтом та Шерифом давало надію на прохід у плей-оф ЛЄ. Втім, чехи навіть перевиконали завдання та виграли 5 з шести матчів. Загалом команда посіла перше місце та напряму вийшла в 1/8 фіналу.