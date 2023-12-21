В футбольном мире снова назревает революция, связанная с созданием Суперлиги. Казалось, что эта идея захлебнулась еще в 2021-м после ультиматума от УЕФА и реакции со стороны большинства топ-клубов.

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Впрочем, в проекте остались Реал и Барселона, которые подали иск на УЕФА и выиграли его. Европейский суд признал нарушением конкуренции любые запреты на создание Суперлиги. Это открывает перед организаторами турнира новое окно. 24 канал рассказывает обо всех деталях этой эпопеи.

Как создавалась и закрывалась Суперлига

Эта идея в кулуарах вынашивалась давно, но разразилась 18 апреля 2021 года. Именно в этот день 12 клубов-организаторов объявили о создании Суперлиги:

Реал

Барселона

Атлетико

Арсенал

Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

Ливерпуль

Челси

Ювентус

Милан

Интер

Этот турнир должен составить конкуренцию турнирам УЕФА (Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций). Участники Суперлиги продолжили выступления в чемпионатах, но посреди недели играли бы в новом турнире вместо еврокубков.

Однако такое заявление вызвало резкую реакцию со стороны большинства футбольного сообщества. В первую очередь жестко отреагировали в УЕФА, пригрозившие серьезными санкциями всем клубам-участникам Суперлиги. Большинство национальных топ-лиг также подвергли критике новое соревнование, которое должно разрушить действующую пирамиду европейского футбола.

Вдобавок фанаты команд также были не в восторге от этой идеи, хотя вроде бы ради них она создавалась. В конце концов, всего за два дня все английские клубы объявили о выходе из проекта, а впоследствии – итальянские и Атлетико. Лишь Реал и Барселона остались верны идее. которую теперь после выигрыша суд планируют перезапустить.

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Первая версия формата

В первом проекте планировалось, что Суперлига будет состоять из 20 клубов, из них 15 участников – постоянные, то есть они не должны вылетать. Еще пять должны были ротироваться от сезона к сезону. Именно такой подход существенно возмутил большинство футбольного сообщества.

Он показал, что создатели Суперлиги преследуют цель собрать самые богатые клубы мира и без риска спада в спортивных результатах генерировать все больше и больше денег. Именно на это апеллирует и УЕФА, ведь в их турниры могут зайти, выиграть или вылететь команды из любой страны Европы, вне зависимости от денежных активов.

Конечно, система УЕФА также не идеальна, но она куда ближе к спортивным идеалам футбола, чем финансовым. Кроме того, сигнал о Суперлиге подтолкнул УЕФА к реформам, среди которых – усиление финансового фейр-плей и реформа формата ЛЧ и других еврокубков.

Новый формат Суперлиги

Но вот Суперлига снова возвращается и готова набирать обороты. Компания "A22 Sports Management", являющаяся организатором этого турнира, словно была готова к вердикту суда и сразу опубликовала презентацию обновленного проекта соревнования.

Участие в Суперлиге примут 64 команды, которые будут разделены на три дивизиона: Звездный, Золотой и Голубой Распределение по лигам состоится на основе "спортивных показателей команд" В Звездном и Золотом сыграют по 16 клубов, тогда как в самом низком (Голубом) – 32 В середине дивизионов команды делятся на две группы по 8 клубов (в Голубой – четыре группы по 8 клубов) В каждой группе клубы будут играть друг с другом дома и на выезде, то есть гарантированно проведут по 14 матчей По 4 команды из каждой группы Звездной и Голубой лиг выйдут в четвертьфиналы, где будут бороться за трофей В Голубой лиге в плей-офф выйдут по 2 команды из групп Из Звездного дивизиона в Золотой будут вылетать две команды, в обратном направлении на повышение пойдут также два клуба Такая же схема будет актуальна для обмена между Золотой и Голубой лигами. Каждый сезон 20 худших команд самого низкого дивизиона будут вылетать вообще из Суперлиги, а им на замену наберут 20 новых клубов из национальных чемпионатов.

Видео презентации формата Суперлиги:

Похоже, что и Суперлига изучила свои ошибки и максимально дистанцировалась от ассоциации с финансово жадной организацией. При этом A22 Sports Management сделал еще несколько преимуществ для клубов-участников и их фанатов:

бесплатные трансляции матчей на отдельном стриминговом сервисе

полная власть клубам в управлении Суперлиги, в отличие от еврокубков, где власть сохранена в руках УЕФА

большее количество гарантированных топ-матчей по сравнению с Лигой чемпионов

УЕФА и большинство топ-клубов против

Впрочем, большинство топ-клубов уже не намерены покидать еврокубки ради Суперлиги. К примеру, Бавария и ПСЖ с самого начала были против турнира, теперь же свое возвращение в соревнование возразили Манчестер Юнайтед и Атлетико.

Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет отличный турнир только с двумя клубами. Я смотрел так называемую презентацию. Трудно сказать, должно ли это шоу удивить или порадовать. Суперлига стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми. Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единственным, вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Я не уверен, знают ли Реал и Барселона, что они делают. Футбол не продается,

– заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

АПЛ вообще собирается штрафовать участников Суперлиги –30 очками в чемпионате и 25 миллионами фунтов. Впрочем, здесь лига может снова нарваться на решение суда о нарушении правил здоровой конкуренции.

Суперлига может стартовать нескоро

В сущности, в этом соревновании пока остаются Реал и Барселона, к которым может присоединиться Ювентус и Наполи (эти клубы подавали сигналы о готовности присоединиться). Без других топ-клубов Суперлига не имеет шансов на успех, ведь Лига чемпионов будет гораздо интереснее для фанатов.

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Похоже, что свой идеальный шанс на создание Суперлига упустила, а УЕФА удачно воспользовался этой паузой на судебные процессы. Тем более, что, несмотря на все популистские заявления с разных сторон, речь идет о том, какая из сторон будет "косить бабло" на соревнованиях топ-клубов.

Реал с огромным удовольствием приветствует решение суда Европейского Союза, отвечающего за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. Во-первых, европейский клубный футбол не монополия и больше никогда ею не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, модернизирующие наш спорт и привлекающие болельщиков со всего мира. Словом, сегодня свободная Европа снова победила, а футбол и его болельщики тоже одержали победу. Перед давлением, которое мы испытывали более двух лет, сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому Реал продолжит работать на благо футбола,

– говорится в заявлении президента Реала Флорентино Переса.

Интересно, что без Суперлиги испанские гранды вправе продолжать играть в еврокубках. Суд запретил УЕФА их наказывать, а отказываться от солидной прибыли было бы самоубийством даже для грандов (особенно финансово нестабильной Барселоне).

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта оптимистично заявил, что проект может стартовать в 2025 году. Должно пройти немало времени и раундов переговоров, чтобы A22 Sports Management убедил побольше клубов стать раскольниками системы УЕФА.