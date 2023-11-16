Сборная Украины по футболу близится к развязке в отборе на Евро-2024. Подопечным Сергея Реброва осталось провести финальную игру против Италии, пишет 24 канал.

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Украина в квалификации Евро-2024

Пока "сине-желтые" идут вторыми в группе и это место позволит выйти напрямую на чемпионат Европы. Впрочем, "Скуадра Адзурра" отстает от нашей команды на три балла и имеет матч в запасе (17 ноября против Северной Македонии).

Если команда Спаллетти обыгрывает балканцев, то в последнем туре Украину устроит только победа над чемпионами Европы. В случае потери очков итальянцами подопечные Реброва смогут довольствоваться ничьей.

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 6 5 1 0 19:3 16 2 Украина 7 4 1 2 11:8 13 3 Италия 6 3 1 2 11:7 10 4 Северная Македония 6 2 1 3 7:14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Если Украина опустится ниже второго места, единственным шансом на выход на Евро станут матчи плей-офф. Но попадание туда зависит не от нашей команды. "Сине-желтые" уже на 99% гарантировали себе это место, но еще не де-юре.

Путь В

Отбор команд в плей-офф происходит через рейтинг Лиги наций. Туда попадают по четыре лучшие команды каждого дивизиона среди тех, кто не преодолел квалификацию. В Лиге Украина занимает шестое место, выше идут Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия.

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Уже известно, что Босния и Финляндия провалили отбор и будут точно выступать в плей-офф. Шотландцы наоборот досрочно вышли на Евро и освободили "свое" место в стыках. Таким образом, подопечным Реброва следует, чтобы Израиль или Сербия прошли напрямую на Евро. Тогда путевку в плей-офф именно в Путь В будет нашей.

ГРУППА G ГРУППА I Венгрия – 14

Сербия – 13

Черногория – 8

Литва – 6

Болгария – 2 Швейцария – 16

Румыния – 16

Израиль – 12

Косово – 10

Беларусь – 6

Андорра – 2

Как видим, сербы уже почти на Евро. Если балканцы наберут хотя бы очко в матче с болгарами, то у них будет путевка и освободят место для Украины в плей-офф. Более того, если Черногория допустит осечку против Литва или Венгрии, то подарит Сербии выход на Евро.

С Израилем сложнее, они аутсайдеры группы, имея четыре очка отставания от проходной зоны. Впрочем, на руку "звездам Давида" могут сыграть два фактора. Во-первых, будет очная встреча с Румынией, которая в случае выигрыша приблизит Израиль к ней вплотную.

Во-вторых, в последнем туре румыны будут играть со швейцарцами и кто-то точно потеряет очки. В это же время израильтяне будут противостоять Андорре. Шансы есть, но они меньше. чем у сербов.

Здесь еще важно отметить, что в случае непрохода Израиля, именно эта страна будет соперником Украины в плей-офф (вторая пара – Босния против Финляндии). Если же звезды Давида выйдут на турнир напрямую, то нашим первым оппонентом будет Финляндия (вторая пара – Босния против Исландии).

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Путь А

Впрочем, даже при условии фантастического варианта (невыхода на Евро одновременно Сербии и Израиля) Украина может оказаться в плей-офф. В дивизионе А может возникнуть ситуация, которая будет меньше четырех команд-неудачников.

В таком случае подбор сборных в этот путь идет из низших лиг. Первое право на отбор имеет Эстония (лучшая команда дивизиона D), а второе – пятая по рейтингу команда из лиги В. Ею как раз и будет Украина в случае провала сербов и израильтян.

Итак, из лиги А не гарантировали себе прямой выход на Евро Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания, Венгрия, Швейцария, Польша, Чехия и Уэльс. Нашей команде нужно, чтобы из этих девяти сборных не выполнили задачу прямого прохода не более двух стран.

Многие команды, но шансы достаточно реальны. Как минимум Италию не принимаем во внимание, ведь прямой невыход Украины будет означать, что на Евро точно поедет "Скуадра Адзурра". По другим сборным ситуация в группах следующая:

ГРУППА В Франция – 18

Нидерланды – 12

Греция – 12

Ирландия – 6

Гибралтар – 0 ГРУППА D Турция – 16

Уэльс – 10

Хорватия – 10

Армения – 7

Латвия – 3 ГРУППА Е Албания – 13

Чехия – 11

Польша – 10

Молдова – 9

Фареры – 1 ГРУППА G Венгрия – 14

Сербия – 13

Черногория – 8

Литва – 6

Болгария – 2 ГРУППА Н Словения – 19

Дания – 19

Казахстан – 15

Финляндия – 12

Сев. Ирландия – 6

Сан-Марино – 6 ГРУППА I Швейцария – 16

Румыния – 16

Израиль – 12

Косово – 10

Беларусь – 6

Андорра – 2

Итак, выходит, что Венгрия, Дания, Нидерланды (имеют на игру больше чем у греков) уже почти на Евро. При этом непроход Швейцарии будет означать проход Израиля и наш допуск в Путь В.

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Поэтому в зоне риска четыре сборных, которые расположены в двух группах – Уэльс и Хорватия и Чехия и Польша. С высокой долей вероятности невыход одной из команд будет означать проход другой. Пока Хорватия и Польша – главные претенденты на плей-офф, где к ним присоединится Эстония и команда из Лиги В (Украина, Исландия или Норвегия).

Календарь матчей с украинским интересом

Уже сегодня, 16 ноября, Украина может гарантировать себе стыки в случае невыхода из-за отбора. Невыигрыш Черногории против Литвы даст нам такую путевку. Поэтому нашим болельщикам нужно обратить внимание на следующие матчи:

ДАТА ВРЕМЯ МАТЧ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 16 ноября 19:00 Болгария – Венгрия непроигрыш Венгрии 16 ноября 21:45 Черногория – Литва невыигрыш Черногории 17 ноября 17:00 Казахстан – Сан-Марино невыигрыш Казахстана 17 ноября 21:45 Дания – Словения выигрыш Дании 18 ноября 21:45 Нидерланды – Ирландия выигрыш Нидерландов 19 ноября 16:00 Сербия – Болгария непроигрыш Сербии 19 ноября 16:00 Венгрия – Черногория невыигрыш Черногории 20 ноября 21:45 Сев. Ирландия – Дания выигрыш Дании 21 ноября 21:45 Греция – Франция невыигрыш Греции

Матчи плей-офф пройдут в марте 2024 года. Впрочем, все эти расписания окажутся напрасными, если Украина не пропустит вперед Италию и выйдет напрямую на Евро-2024. Верим в это!