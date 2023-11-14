Уже через неделю, 20 ноября, сборная Украины проведет решающий матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Леверкузене будет противостоять Италии.

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Кадровый дефицит итальянцев

Действующие чемпионы Европы имеют кадровые проблемы перед матчами в ноябре. Подопечные Спаллетти еще сыграют с Северной Македонией за три дня до встречи с нашей командой (17 числа).

Уже известно, что "Скуадра Адзурра" не сможет рассчитывать на четырех травмированных - Давид Оспин, Рафаэль Толой, Давид Калабрия и Мануэль Локателли. Теперь же Спаллетти рассказал о новых возможных потерях Италии.

По его словам, игру против Украины могут пропустить Брайан Кристанте, Андреа Камбьясо и Жоржиньо. Игрок Ромы имеет мышечные проблемы, Камбьясо с Юве травмировал лодыжку, а одноклубнику Зинченко наложили швы на голову.

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Турнирное положение

Тренер не исключает к вызову новых игроков. Напомним, что Италия идет третьей в отборочной группе, уступая трем очкам Украине.

Впрочем, чемпионы Европы имеют матч в запасе против македонцев. Если они выиграют, то во встрече с Украиной их устроит ничья. В случае осечки против балканцев Италия должна играть в последнем туре только на победу.

Справка. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене на "БайАрене". Начало встречи – в 21:45 по Киеву.