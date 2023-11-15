Официальная пресс-служба УЕФА сообщила, что на матче квалификации ЧЕ-2024 Кипр – Испания будет работать украинская судейская бригада. Эта игра будет иметь турнирное значение для "Фурии Роха", которая борется за первое место в группе А.
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Главным арбитром поединка на Кипре станет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.
За ВАР отвечают Екатерина Монзуль и ее ассистент Алексей Деревинский. Матч Кипр – Испания состоится 16 ноября и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Добавим, что украинец Виктор Швецов в роли судейского наблюдателя будет работать на матче в группе І Швейцария — Косово (18 ноября).
Турнирное положение в группе А
- В группе А Испания и Шотландия обеспечили путевки на Евро-2024. Сейчас сборные ведут борьбу за первое место в квинтете. Лучший календарь и разница забитых-пропущенных голов у испанцев.
- Сборная Кипра провалила отбор Евро-2024. "Островяне" имеют ноль в графе набранных очков и занимают последнюю строчку в группе А.
- Напомним, что Испания трижды выигрывала чемпионат Европы: 1964, 2008, 2012.