О "таинственном" спарринге не было официального сообщения в УАФ. Однако польская Лехия анонсировала товарищеский поединок со сборной Украины.

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По информации Лехии, матч состоится в четверг, 16 ноября, в закрытом режиме. Команды будут играть на домашней арене клуба из Гданьска – Polsat Plus Arena. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Матч сборная Украина – Лехия / ФК Лехия

Напомним, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров считал, что этот спарринг не нужен его подопечным. Однако на проведении товарищеского поединка настаивал УЕФА. Ведь на следующий день соперник украинцев в последнем матче отбора сборная Италии будет играть против Северной Македонии. Чтобы обе команды были в равных условиях, подопечные Реброва сыграют товарищеский спарринг.

По условиям сторон команды смогут произвести по 10 замен. Поэтому у Реброва будет возможность посмотреть дебютантов сборной – Максима Таловерова (ЛАСК) и Владислава Дубинчака (Динамо).

Что известно о сопернике сборной Украины