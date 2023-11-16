Збірна України з футболу наближається до розв'язки у відборі на Євро-2024. Підопічним Сергія Реброва залишилось провести фінальну гру проти Італії, пише 24 канал.

До теми Кваліфікація Євро-2024: що треба знати про фінальні матчі та шанси команд

Україна у кваліфікації Євро-2024

Наразі "синьо-жовті" йдуть другими в групі і це місце дозволить вийти напряму на чемпіонат Європи. Втім "Скуадра Адзурра" відстає від нашої команди на три бали і має матч в запасі (17 листопада проти Північної Македонії).

Якщо команда Спаллетті переграє балканців, то в останньому турі Україну влаштує лише перемога над чемпіонами Європи. В разі втрати очок італійцями підопічні Реброва зможуть задовольнитися нічиєю.

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 6 5 1 0 19:3 16 2 Україна 7 4 1 2 11:8 13 3 Італія 6 3 1 2 11:7 10 4 Північна Македонія 6 2 1 3 7:14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Якщо Україна опуститься нижче другого місця, то єдиним шансом на вихід на Євро стануть матчі плей-офф. Але потрапляння туди залежить не від нашої команди. "Синьо-жовті" вже на 99% гарантували собі це місце, але ще не де-юре.

Шлях В

Відбір команд у плей-офф проходить через рейтинг Ліги націй. Туди потрапляють по чотири найкращі команди кожного дивізіону серед тих, хто не подолав кваліфікаці.. В Лізі В Україна посідає шосте місце, вище йдуть Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія.

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Вже відомо, що Боснія та Фінляндія провалили відбір і точно виступатимуть у плей-офф. Натомість шотландці навпаки достроково вийшли на Євро та звільнили "своє" місце у стиках. Таким чином, підопічним Реброва треба, щоб Ізраїль або Сербія пройшли напряму на Євро. Тоді путівку у плей-офф саме в Шлях В буде нашою.

ГРУПА G ГРУПА І Угорщина – 14

Сербія – 13

Чорногорія – 8

Литва – 6

Болгарія – 2 Швейцарія – 16

Румунія – 16

Ізраїль – 12

Косово – 10

Білорусь – 6

Андорра – 2

Як бачимо, серби вже майже на Євро. Якщо балканці наберуть бодай очко в матчі з болгарами, то вони матимуть путівку та звільнять місце для України у плей-офф. Ба більше, якщо Чорногорія допустить осічку проти Литва або Угорщини, то подарує Сербії вихід на Євро.

З Ізраїлем складніше, вони аутсайдери групи, маючи чотири очки відставання від прохідної зони. Втім на руку "зіркам Давида" можуть зіграти два фактори. По-перше, буде очна зустріч із Румунією, яка у випадку виграшу наблизить Ізраїль впритул до неї.

По-друге, в останньому турі румуни гратимуть зі швейцарцями і хтось точно втратить очки. У цей же час ізраїльтяни протистоятимуть Андоррі. Шанси є, але вони менші. ніж у сербів.

Тут ще важливо відзначити, що в разі непроходу Ізраїлю саме ця країна буде суперником України у плей-офф (друга пара – Боснія проти Фінляндії). Якщо ж "зірки Давида" вийдуть на турнір напряму, то нашим першим опонентом буде Фінляндія (друга пара – Боснія проти Ісландії).

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Шлях А

Втім навіть за умови фантастичного варіанту (невиходу на Євро одночасно Сербії та Ізраїлю) Україна може опинитися у плей-офф. В дивізіоні А може виникнути ситуація, що буде менше чотирьох команд-невдах.

У такому випадку добір збірних у цей шлях йде з нижчих ліг. Перше право на добір має Естонія (найкраща команда дивізіону D), а друге – п'ята за рейтингом команда з ліги В. Нею як раз і буде Україна в разі провалу сербів та ізраїльтян.

Отже, наразі з ліги А не гарантували собі прямий вихід на Євро Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, Угорщина, Швейцарія, Польща, Чехія, та Уельс. Нашій команді потрібно, щоб із цих дев'яти збірних не виконали завдання із прямого проходу не більше двох країн.

Чимало команд, але шанси доволі реальні. Як мінімум Італію до уваги не беремо, адже прямий невихід України означатиме, що на Євро точно поїде "Скуадра Адзурра". По іншим збірним ситуація в групах наступна:

ГРУПА В Франція – 18

Нідерланди – 12

Греція – 12

Ірландія – 6

Гібралтар – 0 ГРУПА D Туреччина – 16

Уельс – 10

Хорватія – 10

Вірменія – 7

Латвія – 3 ГРУПА Е Албанія – 13

Чехія – 11

Польща – 10

Молдова – 9

Фарери – 1 ГРУПА G Угорщина – 14

Сербія – 13

Чорногорія – 8

Литва – 6

Болгарія – 2 ГРУПА Н Словенія – 19

Данія – 19

Казахстан – 15

Фінляндія – 12

Півн. Ірландія – 6

Сан-Марино – 6 ГРУПА І Швейцарія – 16

Румунія – 16

Ізраїль – 12

Косово – 10

Білорусь – 6

Андорра – 2

Отже, виходить, що Угорщина, Данія, Нідерланди (мають на гру більше ніж у греків) вже майже на Євро. При цьому непрохід Швейцарії означатиме прохід Ізраїлю та наш допуск у Шлях В.

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Тож в зоні ризику чотири збірні, які розташовані в двох групах – Уельс та Хорватія і Чехія та Польща. З високою долею ймовірності невихід однієї з команд означатиме прохід другої. Наразі ж Хорватія та Польща – головні претенденти на плей-офф, де до них доєднається Естонія та команда з Ліги В (Україна, Ісландія або Норвегія).

Календар матчів з українським інтересом

Вже сьогодня, 16 листопада, Україна може гарантувати собі стики у разі невиходу через відбір. Невиграш Чорногорії проти Литви дасть нам таку путівку. Тож нашим вболівальникам треба звернути увагу на наступні матчі:

ДАТА ЧАС МАТЧ БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 16 листопада 19:00 Болгарія – Угорщина непрограш Угорщини 16 листопада 21:45 Чорногорія – Литва невиграш Чорногорії 17 листопада 17:00 Казахстан – Сан-Марино невиграш Казахстану 17 листопада 21:45 Данія – Словенія виграш Данії 18 листопада 21:45 Нідерланди – Ірландія виграш Нідерландів 19 листопада 16:00 Сербія – Болгарія непрограш Сербії 19 листопада 16:00 Угорщина – Чорногорія невиграш Чорногорії 20 листопада 21:45 Півн. Ірландія – Данія виграш Данії 21 листопада 21:45 Греція – Франція невиграш Греції

Матчі плей-офф пройдуть у березні 2024 року. Втім всі ці розклади виявляться марними, якщо Україна не пропустить вперед Італію та вийде напряму на Євро-2024. Віримо у це!