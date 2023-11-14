На этой неделе в квалификации Евро-2024 начнутся последние матчи. Уже через неделю будут известны 21 из 24-х сборных-участниц чемпионата Европы в Германии.
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Девять команд уже квалифицировались на турнир. 24 канал предлагаем вам обзор положения команд в группах и анализ шансов команд на выход. Напомним, что прямо на чемпионат Европы выходят первые два места каждой группы.
ГРУППА А
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Испания
|6
|5
|0
|1
|20:3
|15
|2
|Шотландия
|6
|5
|0
|1
|12:3
|15
|3
|Норвегия
|7
|3
|1
|3
|11:10
|10
|4
|Грузия
|6
|2
|1
|3
|9:13
|7
|5
|Кипр
|7
|0
|0
|7
|2:25
|0
16 ноября. Кипр – Испания
16 ноября. Грузия – Шотландия
19 ноября. Испания – Грузия
19 ноября. Шотландия – Норвегия
Борьба в этом квинте уже фактически завершена. Испания и Шотландия уже оформили выход на Евро, у норвежцев с Голландом нет шанса. Счастливчикам осталось определить победителя группы, что позволит получить лучший посев в самом Евро. Здесь поул-позишн на стороне испанцев, у которых лучше разница голов и более легкий календарь.
Котировки на победителя группы:
- Испания – 1,03
- Шотландия – 9,00
ГРУППА B
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Франция
|6
|6
|0
|0
|13:1
|18
|2
|Нидерланды
|6
|4
|0
|2
|10:7
|12
|3
|Греция
|7
|4
|0
|3
|12:6
|12
|4
|Ирландия
|7
|2
|0
|5
|9:9
|6
|5
|Гибралтар
|7
|0
|0
|6
|0:21
|0
18 ноября. Нидерланды – Ирландия
18 ноября. Франция – Гибралтар
21 ноября. Гибралтар – Нидерланды
21 ноября. Греция – Франция
Французы без проблем завоевали прямую путевку и даже первое место за два тура до финиша. На вторую позицию претендуют Нидерланды и Греция и на стороне первых колоссальное преимущество – и результат очных матчей, и игра в запасе, и то, что греки будут противостоять Франции.
Котировки на выход на Евро:
- Нидерланды – 1,01
- Греция – 11,00
ГРУППА С
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Англия
|6
|5
|1
|0
|19:3
|16
|2
|Украина
|7
|4
|1
|2
|11:8
|13
|3
|Италия
|6
|3
|1
|2
|11:7
|10
|4
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7:14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0
17 ноября. Италия – Северная Македония
17 ноября. Англия – Мальта
20 ноября. Украина – Италия
20 ноября. Северная Македония – Англия
Англия уже на Евро, а вот между Украиной и Италией будет настоящий горловой бой за вторую путевку. У команды Сергея Реброва есть три очка преимущества, но у итальянцев есть игра в запасе.
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Если подопечные Спаллетти обыграют 17 числа македонцев, то в очном сражении с Украиной 20 их устроит и ничья. А вот в случае осечки с балканцами непроигрыш в последнем туре будет уже на руку сине-желтым.
Котировки на выход на Евро:
- Италия 1,36
- Украина - 3,00
ГРУППА D
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13:6
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8:8
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10:4
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5:17
|3
18 ноября. Латвия – Хорватия
18 ноября. Армения – Уэльс
21 ноября. Хорватия – Армения
21 ноября. Уэльс – Турция
Прямая путевка уже в руках турок, которые по личным встречам точно не опустятся ниже второго места даже при равенстве очков с Уэльсом и Хорватией. А вот на вторую путевку есть сразу три претендента, даже Армения.
У подопечных Петракова были бы лучшие шансы, если бы в прошлом туре они не проиграли аутсайдеру Латвии. Теперь же кавказцев спасет всего две победы над прямыми конкурентами и осечка Уэльса с турками.
Что касается заочной битвы валлийцев и хорватов, то у первых есть лучшие шансы. На их стороне результаты очных матчей (1:1, 2:1). Каждую из команд ждет матч с армянами, а также Уэльс будет противостоять Турции. а Хорватия – Латвии. Поэтому "клетчатым" стоит надеяться на осечку британцев.
Котировки на выход на Евро:
- Хорватия 1,35
- Уэльс – 2,30
- Армения – 35,00
ГРУППА E
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Албания
|6
|4
|1
|1
|11:3
|13
|2
|Чехия
|6
|3
|2
|1
|8:5
|11
|3
|Польша
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|4
|Молдова
|6
|2
|3
|1
|6:6
|9
|5
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2:13
|1
17 ноября. Молдова – Албания
20 ноября. Чехия – Молдова
20 ноября. Албания – Фарерские острова
Довольно неожиданно в шаге от выхода на Евро оказалась Албания. Балканцам достаточно не проиграть Молдове или обыграть Фареры, чтобы второй раз в истории оказаться на чемпионате Европы. Фаворитом в битве за вторую путевку Чехия.
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Если подопечные Шилгавы не проиграют полякам и молдованам, они будут на Евро. Польшу спасет только собственная победа и осечка Чехии в последнем туре с Молдовой. При этом наш южный сосед тоже в игре, но только две победы в последних матчах гарантированно выведут молдован на Евро.
Котировки на выход на Евро:
- Албания – ставки не принимаются
- Чехия – 1,03
- Польша – 11,00
- Молдова – 25,00
ГРУППА F
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бельгия
|7
|5
|2
|0
|17:4
|17
|2
|Австрия
|7
|5
|1
|1
|15:7
|16
|3
|Швеция
|5
|2
|1
|3
|12:9
|7
|4
|Азербайджан
|6
|1
|1
|4
|4:12
|4
|5
|Эстония
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
16 ноября. Азербайджан – Швеция
16 ноября. Эстония – Австрия
19 ноября. Бельгия – Азербайджан
19 ноября. Швеция – Эстония
Как и в группе А, оба владельца путевок в этом квинтете уже известны. Бельгия и Австрия дружески оставили за бортом шведов. Осталось только определить победителя группы. Фаворитом является Бельгия, ведь у нее бал гандикапа, преимущество в личных встречах и легкий соперник в конце.
Котировки на победителя группы:
- Бельгия – 1,04
- Австрия – 9,00
ГРУППА G
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Венгрия
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|2
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|13:7
|13
|3
|Черногория
|6
|2
|2
|2
|6:8
|8
|4
|Литва
|7
|1
|3
|3
|8:12
|6
|5
|Болгария
|6
|0
|2
|4
|3:10
|2
16 ноября. Болгария – Венгрия
16 ноября. Черногория – Литва
19 ноября. Венгрия – Черногория
19 ноября. Сербия – Болгария
На 99% путевки на Евро получили Венгрия и Сербия. Каждой из этих "демократических" стран достаточно не проиграть хотя бы в одном из последних матчей, чтобы закрепиться на 1-2 местах. При этом их устроит и любая осечка Черногории.
Если говорить о бое за первое место, то у венгров есть очко гандикапа и преимущество в личных матчах. Сербов в лидерство выведет победа над болгарами и не более одного балла для Венгрии в последних турах.
Котировки на выход на Евро:
- Венгрия – ставки не принимаются
- Сербия – 1,01
- Черногория – 11,00
Котировки на победителя группы:
- Венгрия – 1,14
- Сербия – 5,50
- Черногория – 100,00
ГРУППА H
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Словения
|8
|6
|1
|1
|17:6
|19
|2
|Дания
|8
|6
|1
|1
|17:7
|19
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12:9
|15
|4
|Финляндия
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|5
|Северная Ирландия
|8
|2
|0
|6
|7:9
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1:26
|0
17 ноября. Дания – Словения
17 ноября. Финляндия – Северная Ирландия
17 ноября. Казахстан – Сан-Марино
20 ноября. Сан-Марино – Финляндия
20 ноября. Словения – Казахстан
20 ноября. Северная Ирландия – Дания
Еще месяц назад казалось, что в этой группе намечается жестокая потасовка между четырьмя командами. Впрочем, в октябре финны и казахи проиграли очные матчи и отпустили Словению и Данию. Финляндия уж точно не получится напрямую, а вот у Казахстана есть шансы.
Полуазиатской стране необходимо 17 числа переиграть карлика Сан-Марино и надеяться на невыигрыш Словении в Копенгагене. В таком случае казахи получат возможность в последнем туре в очном сражении со Словенией выйти на Евро в случае победы.
Котировки на выход на Евро:
- Дания – 1,01
- Словения – 1,08
- Казахстан – 5,50
Котировки на победителя группы:
- Дания – 1,27
- Словения – 3,40
- Казахстан – 200,00
По теме Шансы на Евро сильно упали: сборная Израиля провела первый матч после обострения войны с ХАМАС
ГРУППА I
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13:4
|16
|2
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|20:8
|15
|3
|Израиль
|7
|3
|2
|2
|7:8
|11
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7:14
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3:17
|2
15 ноября. Израиль – Швейцария
18 ноября. Швейцария – Косово
18 ноября. Израиль – Румыния
18 ноября. Беларусь – Андорра
21 ноября. Румыния – Швейцария
21 ноября. Андорра – Израиль
21 ноября. Косово – Беларусь
из-за войны в Израиле матчи этой страны сместили на ноябрь. Это значительно снижает их шансы на прямой выход. Во-первых, "звезд Давида" ждет тяжелый календарь с матчами против прямых конкурентов. Во-вторых, они не смогут принимать оппонентов дома.
В-третьих, Израиль уже не добрал баллы из Косово (0:1), оставив балканской стране шансы на Евро. Правда, косовар спасет две победы и провал швейцарцев с израильтянами. Возродить интригу в группе может победить Израиль над Швейцарией.
Тогда в последнем туре "нейтралы" или румыны в очной встрече могут остаться у разбитого корыта. Пока выглядит так, что лишними будут именно израильтяне, но топ-тройку соперников еще ждут матчи друг с другом, поэтому трудно что-то предвидеть, там все и будет решаться.
Котировки на выход на Евро:
- Швейцария – 1,10
- Румыния 1,50
- Израиль – 2,20
- Косово – 50,00
ГРУППА J
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|8
|8
|0
|0
|32:2
|24
|2
|Словакия
|8
|5
|1
|2
|11:5
|16
|3
|Люксембург
|8
|3
|2
|3
|8:18
|11
|4
|Исландия
|8
|3
|1
|4
|15:10
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|8
|3
|0
|5
|7:14
|9
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|0
|8
|1:25
|0
16 ноября. Лихтенштейн – Португалия
16 ноября. Люксембург – Босния и Герцеговина
16 ноября. Словакия – Исландия
19 ноября. Португалия – Исландия
19 ноября. Босния и Герцеговина – Словакия
19 ноября. Лихтенштейн – Люксембург
Криштиану Роналду и Ко уже могут паковать вещи в Германию, они уже там. В борьбе за второе место явным фаворитом является Словакия, которой достаточно не проиграть в одном из оставшихся матчей. Также на руку нашим соседям сыграет любая осечка Люксембурга и Исландии.
Котировки на выход на Евро:
- Словакия – 1,01
- Люксембург – 34,00
- Исландия – 51,00