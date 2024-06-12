Бельгия, Словакия, Румыния, Украина: что надо знать о командах группы E на Евро-2024

Пятая группа на чемпионате Европы выглядит потенциально самой слабой, но для нас она будет иметь первоочередной интерес. Хочется надеяться, что неплохой жребий поможет команде Реброва. Рассказываем о том, чего ожидать от Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

Совсем скоро, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии. На турнир приедут 24 сборные со всего континента, где разобьются на шесть квартетов. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе Е.

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БЕЛЬГИЯ

Главный тренер : Доменико Тедеско

: Доменико Тедеско Место в рейтинге ФИФА : 3

: 3 Лучшее выступление на Евро: финал (1980)

финал (1980) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Австрией, Швецией, Казахстаном и Эстонией (+6=2-0, 22-4)

: 1 место в группе с Австрией, Швецией, Казахстаном и Эстонией (+6=2-0, 22-4) Лидеры : Лукаку, Де Брюйне, Вертонген, Витсель

: Лукаку, Де Брюйне, Вертонген, Витсель Общая стоимость (Transfermarkt) : 585 миллионов евро

: 585 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Жереми Доку (65 миллионов евро)

: Жереми Доку (65 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Словакия (17 июня, 19:00), Румыния (22 июня, 22:00), Украина (26 июня, 19:00)



Бельгийцы проходят обновление поколения / фото Getty Images

Заявка сборной Бельгии:

: Кун Кастельс (Вольфсбург), Томаш Камински (Лутон), Матс Селс (Ноттингем Форест).: Зено Дебаст (Андерлехт), Артур Теат (Ренн), Ваут Фаес (Лестер), Ян Вертонген (Андерлехт), Тома Менье (Трабзонспор), Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Кейпер (Брюгге).: Аксель Витсель (Атлетико), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Янник Карраско (Аль-Шабаб), Астер Вранкс (Вольфсбург), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Орель Мангала (Лион), Артур Вермеерен (Атлетико), Амаду Онана (Эвертон).: Леандро Троссар (Арсенал), Ромелу Лукаку (Рома), Доди Лукебакио (Севилья), Йоан Бакайоко (ПСВ), Луи Опенда (Лейпциг), Жереми Доку (Манчестер Сити).

В конце 10-х Бельгия пережила золотое поколение, что вылилось в высокие результаты на Евро и Мундиалях. "Красные дьяволы" неизменно выходили в четвертьфиналы, но к трофеям так и не приблизились.

Впрочем немало лидеров той сборной уже потеряли форму или даже покинули команду. Это вылилось в громкий провал на ЧМ-2022, где бельгийцы не вышли из группы. Но после этого сборная начала активно обновляться и привлекать новых талантов.

Особенно это касается нападения, где не имеют места в основе бомбардиры Арсенала и Севильи Троссар и Лукебакио. В опорной зоне прописался партнер Миколенко по Эвертону Онана. Кроме того, остаются на высоком уровне Лукаку, Де Брюйне и Тилеманс.

А вот в защите пока Бельгия рассчитывает на опытных Вертонгена, Кастаня и Витселя. Кроме того, из-за конфликта с тренером сборная не может рассчитывать на одного из лучших вратарей Куртуа.

Все это ставит под вопрос возможный прорыв сборной Бельгии. "Красным" дьяволам" довольно повезло с группой, победа в которой может фактически доставить бельгийцев в четвертьфинал. Атака команды способна нивелировать проблемы в обороне, но и она может зайти в тупик.

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В свою очередь в 1/4 финала Бельгия может выйти на Францию, которая ощутимо превосходит команду Тедеско. Если же Украине удастся потеснить Де Брюйне и компанию с первого места, то путь бельгийцев может завершиться еще раньше.

Ориентировочный стартовый состав: Кастельс – Кастань, Вертонген, Витсель, Теат – Онана, Тилеманс, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Опенда.

Прогноз: 1/8 – 1/4 финала.

СЛОВАЧЧИНА

Главный тренер : Франческо Кальцона

: Франческо Кальцона Место в рейтинге ФИФА : 48

: 48 Лучшее выступление на Евро : 1/8 финала (2016)

: 1/8 финала (2016) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Португалией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+7=1-2, 17-8)

: 2 место в группе с Португалией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+7=1-2, 17-8) Лидеры : Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Куцка

: Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Куцка Общая стоимость (Transfermarkt) : 156 миллионов евро

: 156 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Давид Ганцко (35 миллионов евро)

: Давид Ганцко (35 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Бельгия (17 июня, 19:00), Украина (21 июня, 16:00), Румыния (26 июня, 19:00)



Онджей Дуда является лидером сборной Словакии / фото Getty Images

Заявка сборной Словакия:

: Мартин Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулхэм), Генрих Равас (Нью-Ингленд Революшн).: Петер Пекарик (Герта), Денис Вавро (Копенгаген), Адам Оберт (Кальяри), Норберт Дёмбер (Салернитана), Милан Шкриньяр (ПСЖ), Вернон Де Марко (Хатта), Давид Ганцко (Фейенорд), Себастьян Коша (Спартак Трнава).: Томаш Риго (Баник), Томаш Суслов (Верона), Онджей Дуда (Верона), Ласло Бенеш (Гамбург), Патрик Грошовски (Генк), Юрай Куцка (Слован Братислава), Матуш Беро (Бохум), Станислав Лоботка (Наполи), Лео Сауэр (Фейенорд).: Роберт Боженик (Боавишта), Людомир Тупта (Слован Братислава), Лукаш Хараслин (Спарта), Давид Стрелец (Слован Братислава), Давид Дюриш (Асколи), Иван Шранц (Славия).

Словакия довольно неожиданно очень уверенно прошла квалификацию. Наши соседи получили непростую группу, но проигрывали в ней только невероятным португальцам. В остальных восьми матчах подопечные Кальцони выиграли 7 из 8 встреч и без проблем прошли на Евро.

В целом же словаки оказались на третьем континентальном форуме подряд. И стоит отметить, что перспективы команды выглядят довольно неплохо. Словакия имеет лидеров в каждом звене поля.

Особенно неплохо выглядят защита и полузащита, где игрой заправляют Шкриньяр с ПСЖ, Ганцко с Фейеноорда и Лоботка из Наполи. В нападении же хорошо показывают себя в сборной Хараслин и Суслов.

Да, словаки по кадровому подбору уступают бельгийцам и украинцам. Однако благодаря характеру и организации игры от Кальцони команда может отобрать очки у фаворитов, а также даже рассчитывать на победу с Румынией.

Этого должно хватить для выхода в плей-офф, что уже можно расценить для Словакии как успех. Дальнейший проход маловероятен, на это стоит рассчитывать лишь в случае провала Бельгии или Украины в группе.

Ориентировочный стартовый состав: Дубравка – Дёмбер, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Хараслин, Стрелец, Суслов.

Прогноз: 1/8 финала.

РУМЫНИЯ

Главный тренер : Эдвард Йорданеску

: Эдвард Йорданеску Место в рейтинге ФИФА : 46

: 46 Лучшее выступление на Евро : 1/4 финала (2000)

: 1/4 финала (2000) Результаты в квалификации : 1 место в группе со Швейцарией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+6=4-0, 16-5)

: 1 место в группе со Швейцарией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+6=4-0, 16-5) Лидеры : Дрегушин, Станчу, Бурча, Алибек

: Дрегушин, Станчу, Бурча, Алибек Общая стоимость (Transfermarkt) : 92 миллионов евро

: 92 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Раду Дрегушин (25 миллионов евро)

: Раду Дрегушин (25 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Украина (17 июня, 16:00), Бельгия (22 июня, 22:00), Словакия (26 июня, 19:00)



Сборная Румынии не хватает звезд с неба / фото Getty Images

Заявка сборной Румынии:

: Флориан Ницэ (Газиантеп), Горациу Молдован (Атлетико), Стефан Тарновану (Стяуа).: Андрей Рациу (Райо Вальекано), Раду Дрегушин (Тоттенхэм), Адриан Рус (Пафос), Йонуц Неделчару (Палермо), Никушор Банку (Университатя Крайова), Андрей Бурча (Аль-Ухдуд), Василе Могош (Клуж), Богдан Раковицан (Ракув).: Мариуш Марин (Пиза), Александру Чикилдеу (Коньяспор), Янис Хаджи (Алавес), Валентин Михайла (Парма), Дариус Олару (Стяуа), Флоринел Коман (Стяуа), Разван Марин (Эмполи), Деннис Ман (Парма), Никулае Станчу (Дамак), Деян Сореску (Газиантеп), Адриан Шут (Стяуа).: Денис Алибек (Аль-Муайдар), Георге Пушкаш (Бари), Денис Драгуш (Газиантеп), Даниэль Бирлигя (Клуж).

Как и в случае со Словакией, румыны довольно неожиданно прошли квалификацию очень уверенно. Конечно, нашим другим соседям очень повезло с группой, где из серьезных оппонентов была разве что Швейцария.

Команда под руководством сына легендарного Ангела Йорданеску не только выиграла группу, а еще и не потерпела ни одного поражения. При этом состав команды выглядит, мягко говоря, несильно.

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Единственным игроком, приближенным к топ-уровню, является защитник Тоттенхэма Раду Дрегушин. С натяжкой таковым является и вратарь Молдован, но он присоединился к Атлетико лишь этой зимой и пока выглядит глубоким дублером Облака.

Другие же футболисты играют за очень скромные клубы Европы и даже Азии. Румыны лелеют надежды на молодое поколение в нападении с громкими фамилиями – Хаджи, Пушкаш и Марин. Попадание на Евро уже можно назвать успехом для румын, а возможный выход в плей-офф может стать топ-сенсацией.

Тем не менее, группа в Румынии хоть и не из самых тяжелых, но все соперники имеют ощутимое преимущество как кадрово, так и не тренерском мостике. Поэтому фанатам команды не стоит рассчитывать на более чем 1-2 очка.

Ориентировочный стартовый состав: Молдован – Рациу, Дрегушин, Бурча, Банку – Марин, Ман – Хаджи, Станчу, Драгуш – Пушкаш.

Прогноз: 4 место в группе.

УКРАИНА

Главный тренер : Сергей Ребров

: Сергей Ребров Место в рейтинге ФИФА : 22

: 22 Лучшее выступление на Евро: 1/4 финала (2020)

1/4 финала (2020) Результаты в квалификации : 3 место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой (+4=2-2, 11-8)

: 3 место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой (+4=2-2, 11-8) Матчи в стыках : Босния и Герцеговина (2:1), Исландия (2:1)

: Босния и Герцеговина (2:1), Исландия (2:1) Лидеры : Зинченко, Ярмоленко, Судаков, Степаненко, Цыганков

: Зинченко, Ярмоленко, Судаков, Степаненко, Цыганков Общая стоимость (Transfermarkt) : 379 миллионов евро

: 379 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Александр Зинченко (38 миллионов евро)

: Александр Зинченко (38 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Румыния (17 июня, 16:00), Словакия (21 июня, 16:00), Бельгия (26 июня, 19:00)



Сборная Украины вышла на четвертое Евро подряд / фото с сайта УАФ

Заявка сборной Украины:

: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал).: Ефим Конопля (Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон), Валерий Бондарь (Шахтер), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье).: Сергей Сидорчук (Вестерло), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Дженоа), Георгий Судаков (Шахтер), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зинченко (Арсенал), Владимир Бражко (Динамо), Николай Шапаренко (Динамо), Александр Зубков (Шахтер).: Андрей Ярмоленко (Динамо), Роман Яремчук (Валенсия), Михаил Мудрик (Челси), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо).

Трудно поверить, но Украина сыграет уже аж на четвертом подряд Евро. Успех наша команда праздновала только на прошлом турнире, добравшись до четвертьфинала. Впрочем даже тогда к игре "сине-желтых" было немало вопросов.

Действующую сборную называют едва ли не самой сильной в истории нашей страны. Половина футболистов представляют топ-чемпионаты Европы, другие же нынче на ведущих ролях в УПЛ. Да и руководит командой, возможно, сильнейший отечественный тренер современности Сергей Ребров.

Особенно радует широкий выбор тренера в полузащите и нападении. Основная ставка будет сделана на таланта Шахтера Судакова, а также трио из Ла Лиги и АПЛ Цыганкова, Довбыка и Мудрика.

Защита же вызывает определенное беспокойство. Дублеры Забарного и Матвиенко не сильно впечатляют в сборной, а травма Миколенко за три дня до старта Евро рискует обнажить серьезную проблему слева.

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Вероятно, в первых матчах Ребров слева выпустит Зинченко, но в сборной Александр нечасто играл на привычной по Арсеналу позиции. С другой стороны, радует игра Конопли справа. Ефим активно помогает нападению, а в случае чего игрока Шахтера может подменить Тымчик.

Группа на Евро попалась Украине довольно нетяжелая. Наша команда выглядит фаворитом в борьбе со словаками и румынами. Более того, при идеальных раскладах "сине-желтые" могут еще и обойти Бельгию, но об этом пока думать не стоит.

Объективно, 1/8 финала – это программа-минимум для нашей команды. Кадровый потенциал сполна позволяет рассчитывать на плей-офф, но уже на первой стадии нашим соперником могут стать Нидерланды.

Подопечные Кумана имеют очень сильный состав, но травмы де Йонга и Копмейнерса в сочетании с фартом и нашей игрой могут помочь нашей команде совершить сенсацию. Повторение выхода в четвертьфинал Евро уже позволит назвать выступление на чемпионате успешным.

Ориентировочный стартовый состав: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко, Шапаренко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Прогноз: 1/8 – 1/4 финала.

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