В стартовом матче чемпионата Европы по футболу традиционно участие примет сборная-хозяйка турнира. В этом году ею стала Германия, которая уже 14 июня сыграет против Шотландии, пишет 24 Канал.

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Матч-открытие чемпионата Европы в Германии

Поединок-открытие начнется в 22:00 (по киевскому времени). Этот матч даст старт грандиозному футбольному празднику в Германии. Встреча первого тура группы "А" Германия – Шотландия состоится на стадионе "Альянц Арене" в Мюнхене.

Это будет единственный матч в первый игровой день Евро-2024 по футболу.

Где смотреть матчи Евро-2024

В Украине официальным транслятором футбольного чемпионата Европы-2024 будет медиасервис MEGOGO, который покажет все матчи турнира. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Матчи сборной Украины Сергея Реброва можно будет посмотреть также по переплате "Оптимальная".

Встречи Евро-2024 покажут по местным телеканалам Суспільного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). Этот вещатель покажет 22 игры чемпионата Европы, в частности матч-открытие соревнований.

Также поединки Евро-2024 по футболу можно будет послушать на Радіо Промінь.