Намек на завершение карьеры
Денис Беринчик еще несколько лет будет радовать своих поклонников боксом. В свои 33 года украинский боксер вышел на пик формы, поэтому готов боксировать до 36 лет.
Интересно увидеть Беринчик в сарае готовится к бою на голых кулаках с Лобовым: видео
Как я оценю свой возраст? Это отличный сезон, окончание карьеры на пике формы. Я еще проведу в боксе 2-4 года. Могу боксировать до 36 лет, это хороший возраст. Все денежные поединки мировых звезд происходят как раз в таком возрасте,
– рассказал Беринчик.
В запасе боксера еще несколько лет. Можно успеть сделать невозможное возможным. Однако слова о завершении карьеры все чаще можно услышать из уст Дениса.
Следующий бой Беринчика
- Уже в июне 2021 года Беринчик должен был вернуться на ринг. Однако кулачный бой против известного бойца MMA Артема Лобова был перенесен. Причина – травма плеча в украинца. Новая дата противостояния – 24 июля.
- Спортсмены проведут поединок на голых кулаках, который может состояться в Украине.
- Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что не верит, что поединок состоится. Это противостояние может нанести травмы боксерам, которые завершат их карьеры.
- Беринчик уже даже провел дуэль взглядов с соперником.