Намек на завершение карьеры

Денис Беринчик еще несколько лет будет радовать своих поклонников боксом. В свои 33 года украинский боксер вышел на пик формы, поэтому готов боксировать до 36 лет.

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Как я оценю свой возраст? Это отличный сезон, окончание карьеры на пике формы. Я еще проведу в боксе 2-4 года. Могу боксировать до 36 лет, это хороший возраст. Все денежные поединки мировых звезд происходят как раз в таком возрасте,

– рассказал Беринчик.

В запасе боксера еще несколько лет. Можно успеть сделать невозможное возможным. Однако слова о завершении карьеры все чаще можно услышать из уст Дениса.

Следующий бой Беринчика