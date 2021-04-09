Необычное место для тренировки
Денис Беринчик активно готовится к поединку против Артема Лобова, который состоится уже 19 июня. Украинец выбрал довольно необычное место для тренировок.
Интересно Я готов к этому, – Беринчик признался, когда завершит боксерскую карьеру
32-летний боксер из Украины выложил видео в своих соцсетях. Помещение, где побоксировал с тенью Денис, напоминает сарай или конюшню с сеном. Украинец коротко прокомментировал ролик, задав вопрос своему будущему сопернику.
А ты готов к кулачному бою?,
– написал Беринчик.
Следующий бой Беринчика
- Поклонников украинского боксера ожидает интересный бой против известного бойца ММА Артема Лобова. Спортсмены проведут поединок на голых кулаках, который скорее всего состоится в Украине.
- Промоутер украинца Александр Красюк не верит, что поединок состоится. Это очень рискованный бой, который может нанести боксерам травмы, которые не дадут им возможность продолжить карьеру.
- Команда Дениса сейчас собирает людей, которые смогут лучше подготовить украинца к такому поединку. Беринчик готов к зрелищному шоу.