Необычное место для тренировки

Денис Беринчик активно готовится к поединку против Артема Лобова, который состоится уже 19 июня. Украинец выбрал довольно необычное место для тренировок.

Интересно Я готов к этому, – Беринчик признался, когда завершит боксерскую карьеру

32-летний боксер из Украины выложил видео в своих соцсетях. Помещение, где побоксировал с тенью Денис, напоминает сарай или конюшню с сеном. Украинец коротко прокомментировал ролик, задав вопрос своему будущему сопернику.

А ты готов к кулачному бою?,

– написал Беринчик.

Следующий бой Беринчика