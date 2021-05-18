Натяк на завершення кар'єри

Денис Берінчик ще декілька років буде тішити своїх прихильників боксом. У свої 33 роки український боксер вийшов на пік форми, тому готовий боксувати до 36 років.

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Як я оціню свій вік? Це чудовий сезон, закінчення кар'єри на піку форми. Я ще проведу в боксі 2-4 роки. Можу боксувати до 36 років, це хороший вік. Усі грошові поєдинки світових зірок відбуваються якраз у такому віці,

– розповів Берінчик.

У запасі боксера ще є декілька років. Можна встигнути зробити неможливе можливим. Однак слова про завершення кар'єри все частіше можна почути з вуст Дениса.

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