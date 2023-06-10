Живут в параллельной реальности: Билодид о допуске россиян и бойкоте Олимпиады-2024

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид прокомментировала решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян и белорусов к турнирам. Из-за позорной позиции IJF украинские спортсмены рискуют пропустить Игры-2024.

Международная федерация дзюдо, выполняя рекомендации МОК, допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Под видом "нейтральных" атлетов на ЧМ-2023 по дзюдо участвовали российские военнослужащие. Украинские дзюдоисты вынуждены были пропустить главный старт года.

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Билодид: Мысли о возможном пропуске Олимпиады огорчают

Решение IJF ставит под угрозу участие наших дзюдоистов в Олимпийских играх. Своими тревогами по этому поводу поделилась Дарья Билодид. Призер Токио-2020 надеется, что здравый смысл победит и чиновники не допустят представителей стран-агрессоров.

Я осуждаю решение Международной федерации дзюдо. Я искренне не понимаю его. У нас идет полномасштабная война, в течение которой россияне убивают украинцев, в частности наших спортсменов. Международная федерация допускает российских военнослужащих выступать на соревнованиях высокого уровня. На мой взгляд, это некая параллельная реальность. Надеюсь, они поймут, что допускают грубую ошибку,

– сказала Белодид.

МОК еще не принял окончательное решение об участии россиян и белорусов в Играх в Париже. Однако такая неопределенность оказывает негативное влияние на наших спортсменов.

Мнения о возможном пропуске Олимпиады, если там будут россияне и белорусы, огорчают и негативно влияют на мотивацию, потому что тяжело искать в себе силы в таких условиях. В ближайшее время мы поймем, примут ли они участие в Олимпиаде. Украина вместе со спортсменами делает все для того, чтобы представителей России и Белоруси не было на Играх. Надеюсь, все удастся,

– сказала Белодид.

Напомним, что в случае допуска россиян к Олимпиаде в Париже, украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования. По словам Жана Беленюка, это может привести к потери целого поколения наших лучших атлетов.

. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 по 11 августа 2024 года. МОК уже определил дату, когда зажгут огонь ОИ-2024.