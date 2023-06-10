Міжнародна федерація дзюдо, виконуючи рекомендації МОК, допустила росіян та білорусів до змагань. Під виглядом "нейтральних" атлетів на ЧС-2023 з дзюдо брали участь російські військовослужбовці. Українські дзюдоїсти змушені були пропустити головний старт року.

Варте уваги Білодід відреагувала на смерть юної дзюдоїстки, звернувшись до IJF

Білодід: Думки про можливий пропуск Олімпіади засмучують

Рішення IJF ставить під загрозу участь наших дзюдоїстів в Олімпійських іграх. Своїми тривогами з цього приводу поділилася Дар'я Білодід. Призерка Токіо-2020 сподівається, що здоровий глузд переможе і чиновники не допустять представників країн-агресорів.

Я засуджую рішення Міжнародної федерації дзюдо. Я щиро не розумію його. У нас триває повномасштабна війна, протягом якої росіяни вбивають українців, зокрема наших спортсменів. Міжнародна федерація натомість допускає російських військовослужбовців виступати на змаганнях високого рівня. На мій погляд, це якась паралельна реальність. Сподіваюся, вони зрозуміють, що допускають грубу помилку,

– сказала Білодід.

МОК ще не прийняв остаточне рішення про участь росіян та білорусів у Іграх в Парижі. Проте така невизначеність негативно впливає на наших спортсменів.

Думки про можливий пропуск Олімпіади, якщо там будуть росіяни і білоруси, засмучують і негативно впливають на мотивацію, тому що важко шукати в собі сили в таких умовах. Найближчим часом ми зрозуміємо, чи візьмуть вони участь в Олімпіаді. Україна разом зі спортсменами робить все для того, щоб представників Росії й Білорусі не було на Іграх. Сподіваюся, все вдасться,

– сказала Білодід.

Нагадаємо, що в разі допуску росіян до Олімпіади в Парижі, українські спортсмени бойкотуватимуть змагання. За словами Жана Беленюка, це може призвести до втрати цілого покоління наших кращих атлетів.

До слова. Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 до 11 серпня 2024 року. МОК вже визначив дату, коли запалять вогонь ОІ-2024.