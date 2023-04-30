Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к чемпионату мира 2023. Под видом "нейтральных" спортсменов в соревнованиях примут участие военнослужащие РФ – армии, совершающей геноцид украинцев.
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Победили российские деньги
Такое унижение всех олимпийских принципов, а также пренебрежение условий допуска атлетов из стран-агрессоров, которое приняло МОК, не оставило выбора нашей команде. Украинская сборная по дзюдо приняла решение бойкотировать главный старт сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва.
Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли. Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье, и оно не будет такой огласки. А завтра на утро опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк уезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем бороться. Но очень тяжело в нашем виде спорта, потому что все это решается кулуарно. Все столь "некрасиво", мягко говоря,
– сказал Дуброва.
Все россияне причастны к силовым структурам
Тренер обратил внимание, что Международная федерация дзюдо не провела проверку попавших в заявку спортсменов из РФ и РБ.
В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, получают награды. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно, никто этого не делал, какая-то формальность,
– рассказал Дуброва.
Наши сборники очень разочарованы таким позорным поступком Международной федерации дзюдо, однако не опускают руки и готовятся к следующему этапу Гран-при.
"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни, и девушки начали вес гонять. Все же, это был первый чемпионат мира для многих.
Будем готовиться дальше, и планируется, что 25-27 мая поедем на Гран-при в Австрии. Надеемся, что представителей страны-агрессора там не будет", – добавил главный тренер сборной.
Напомним, что на отвратительное решение IJF отреагировали Дарья Белодид и Богдан Ядов, шокированные допуском военнослужащих страны террориста.
- Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в столице Катара. Кроме наград, спортсмены будут бороться за получение очков, которые будут идти в олимпийский рейтинг.
- Сборная Украины вторично пропускает международные соревнования дзюдоистов. В 2022 году из-за допуска россиян и белорусов украинцы пропустили три этапа Гран-при. После бойкота нашей команды, IJF снова отстранили представителей страны-террориста в сентябре 2022 года.