Оккупанты продолжают терроризировать Украину постоянными обстрелами. Первого июня российские военные снова демилитаризовали очередной "военный объект".

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Потеря, которую нельзя простить

В результате очередного ракетного удара о столице юная дзюдоистка потеряла не просто будущее в спорте – ребенок отдал свою жизнь. В то же время россиян возвращают в соревнования, а Томас Бах даже хвастается этим и считает нормой.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид обратилась в Международную федерацию дзюдо (IJF) из-за гибели дзюдоистки Виктории Ивашко и ее мамы в результате российских обстрелов.

Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму. IJF, вы уверены, что все делаете правильно?,

– написала Белодед.



Реакция Белодед / Скриншот из инстаграмма дзюдоистки

Отметим! Украинские дзюдоисты бойкотируют соревнования, в которых участвуют российские спортсмены. Международную федерацию дзюдо, как видим, все устраивает.

Что известно о ночных обстрелах?