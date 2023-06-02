Оккупанты продолжают терроризировать Украину постоянными обстрелами. Первого июня российские военные снова демилитаризовали очередной "военный объект".
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Потеря, которую нельзя простить
В результате очередного ракетного удара о столице юная дзюдоистка потеряла не просто будущее в спорте – ребенок отдал свою жизнь. В то же время россиян возвращают в соревнования, а Томас Бах даже хвастается этим и считает нормой.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид обратилась в Международную федерацию дзюдо (IJF) из-за гибели дзюдоистки Виктории Ивашко и ее мамы в результате российских обстрелов.
Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму. IJF, вы уверены, что все делаете правильно?,
– написала Белодед.
Реакция Белодед / Скриншот из инстаграмма дзюдоистки
Что известно о ночных обстрелах?
- В День защиты детей россияне ракетами "Искандер" атаковали Киев
- Все воздушные цели были сбиты, однако обломки повлекли за собой разрушение в Деснянском и Днепровском районах
- В момент воздушной тревоги укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе было закрыто
- Девочка, ее мама и еще одна женщина погибли от обломков у укрытия.