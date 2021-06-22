Боксер уже работал в лагере Дерека Чисоры (32-11, 23 КО), которому также помогал готовиться к бою против Усика. Карти поделился впечатлениями от тренировок с Джошуа.
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"Никакого эго. Спарринг – просто спарринг. Никто ничего такого от меня не требует. Я легкий на ногах левша, много двигаюсь, так что естественно копирую Усика", – сказал он.
Кто такой Томас Карти?
Найти двойника Усика – задача трудная, практически невыполнимая. Левшей-тяжеловесов, столь хороших в движении, наверное, и вовсе больше не существует. Но карте – максимально похожая копия Усика. И главное, что в лагере Джошуа он готов выкладываться по-максимуму.
В профессионалах 25-летний ирландец провел только один бой. В конце мая он победил решением судей Ричарда Пхакадзе в четырехраундовом поединке. Любительская карьера была не очень успешной – 27 побед при 24-х поражениях, одна из которых нокаутом.
Конечно же, для боксера такого уровня приглашение в тренировочный лагерь чемпиона мира – большая честь и огромная возможность для профессионального роста. Скромный ирландский парень уверен, что это даже лучше, чем его дебют в профессионалах.
Что известно о бое Джошуа – Усик
- Джошуа и Усик предыдущие бои провели в конце 2020 года. Сначала Усик вышел в ринг в октябре и победил Дерека Чисору.
- Джошуа в декабре нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы.
- Усик получил возможность встретиться с Джошуа благодаря тому, что Деонтей Уайлдер выиграл суд против Тайсона Фьюри. Чемпиона WBC обязали провести бой с Уайлдером.
- Поэтому Фьюри и Джошуа не могут встретиться в следующем поединке. Поединок Уайлдер – Фьюри пройдет 24 июля.