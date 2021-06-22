Боксер уже працював в таборі Дерека Чісори (32-11, 23 КО), якому також допомагав готуватися до бою проти Усика. Карті поділився враженнями від тренувань з Джошуа.
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"Ніякого его. Спаринг – просто спаринг. Ніхто нічого такого собі від мене не вимагає. Я легкий на ногах лівша, багато рухаюся, так що природно копіюю Усика", – сказав він.
Хто такий Томас Карті?
Знайти двійника Усика – завдання важке, практично нездійсненне. Лівшів-важковаговиків, настільки хороших в русі, напевно, і зовсім більше не існує. Але Карті – максимально схожа копія Усика. І головне, що в таборі Джошуа він готовий викладатися по-максимуму.
У професіоналах 25-річний ірландець провів тільки один бій. В кінці травня він переміг рішенням суддів Річарда Пхакадзе в чотирираундовому поєдинку. Аматорська кар'єра Карті була не дуже успішною – 27 перемог при 24-х поразках, одна з яких нокаутом.
Звичайно ж, для боксера такого рівня запрошення до тренувального табору чемпіона світу – велика честь і величезна можливість для професійного росту. Скромний ірландський хлопець впевнений, що це навіть краще, ніж його дебют у професіоналах.
Що відомо про бій Джошуа – Усик
- Джошуа та Усик попередні бої провели наприкінці 2020 року. Спершу Усик вийшов у ринг у жовтні та переміг Дерека Чісору.
- Натомість Джошуа в грудні нокаутував Кубрата Пулєва та захистив титули.
- Усик отримав можливість зустрітися з Джошуа завдяки тому, що Деонтей Уайлдер виграв суд проти Тайсона Ф'юрі. Чемпіона WBC зобов'язали провести бій з Уайлдером.
- Тому Ф'юрі та Джошуа не можуть зустрітися у наступному поєдинку. Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі пройде 24 липня.