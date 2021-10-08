Джошуа не нужна помощь Фьюри, чтобы победить Усика, – промоутер Хирн

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предложение Фьюри. Тайсон не прочь помочь Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с Александром Усиком.

Хирн: Каждый считает себя экспертом, не так ли?

Чемпиону WBC в тяжелом весе Тайсону Фьюри выгодна победа Энтони Джошуа над Александром Усиком. Британец хочет провести бой против земляка, поэтому предложил Энтони свою помощь.

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Фьюри рассказал, что знает секрет успеха над украинцем: "Считаю, что если бы я подготовил Энтони Джошуа к бою с Усиком, он точно выиграл бы бой. Я предложил ему свои услуги, чтобы подготовить его к матчу-реваншу, и я гарантирую, что он выиграет. Я заставлю его драться, как великого человека".

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа не нужна помощь. Он не понимает, почему все считают, что могут показать Джошуа, как перебоксировать Усика.

Промоутер не умаляет заслуг Усика. Он назвал украинца отличным бойцом, который прекрасно показывает себя на ринге.

Каждый считает себя экспертом, не так ли? Все считают, что могут показать Джошуа, как победить Усика. Я не думаю, что мы будем в лагере Фьюри перед реваншем, но у всех есть идеи относительно того, как побить Усика. Это непросто, потому что Александр – отличный боец, он замечательный в том, что делает. Однако есть способы, как следует драться и как не стоит,

– рассказал Хирн.

По его мнению, в первом поединке Энтони выбрал неверную тактику боя. Это не означает, что в реванше боксер из Великобритании не изменит свой стиль бокса, чтобы победить украинца. Джошуа хорошо знает, чего хочет и как правильно вернуть себе чемпионские пояса: "Я не думаю, что для этого нужны тренерские услуги Тайсона Фьюри".

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