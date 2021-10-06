Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри уверен, что если его земляк Джошуа согласится на предложение, то обязательно победит украинского боксера Александра Усика в предстоящем матче-реванше.
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"Я верю, что шанс есть у всех тяжеловесов. Считаю, что если бы я подготовил Джошуа к бою с Усиком, он бы точно выиграл бы бой. Я предложил ему свои услуги, чтобы подготовить его к матчу-реваншу, и я гарантирую, что он выиграет. Я заставлю его драться, как великого человека", – заявил Фьюри.
Вместе с тем у боксера спросили, как, по мнению Фьюри, может закончиться бой между ним и Усиком:
"Я просто думаю, что он (Александр Усик – ред.) станет еще одной моей жертвой. Он будет еще одним номером в длинном послужном списке непобедимых чемпионов мира в тяжелом весе – меня".
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- 34-летний Усик хочет провести второй бой против Джошуа в Украине. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что такой вариант маловероятен. Но уже через некоторое время заверил, что у киевлян таки есть шанс увидеть воочию бой любимого боксера.
- Первый поединок Усик завершил победой единогласным решением судей.
- После противостояния Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри рассказал, что увидел в последнем раунде белое полотенце в углу британца. Из его команды за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. По его мнению, судья должен был присуждать Усику досрочную победу, но проигнорировал этот эпизод. Фьюри-старший отметил, что у украинца просто украли досрочную победу.