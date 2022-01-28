Джошуа, не делай этого, пожалуйста, – Виталий Кличко неожиданно обратился к британцу

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко ожидает второго поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Мэр Киева эмоционально призвал провести этот бой.

Кличко уверен, что британцу ни в коем случае нельзя брать отступные и отказываться от реванша.

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Вся боксерская аудитория ждет реванша и если Джошуа откажется, то покажет свою слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста,

– обратился Кличко к британцу.

"Как боксеры, мы бьемся не только для себя, но и для зрителей. И если зритель хочет боя, он должен состояться. Много споров вокруг: это Усик такой сильный или Джошуа где-то ошибся? Этот вопрос интересует каждого фаната бокса. Давайте получим ответ. Реванш должен состояться", – заявил Виталий.

Что происходит вокруг реванша Усика и Джошуа