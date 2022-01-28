Кличко уверен, что британцу ни в коем случае нельзя брать отступные и отказываться от реванша.
К слову Фьюри не хочет драться с Усиком, – сенсационное заявление промоутера Джошуа
Вся боксерская аудитория ждет реванша и если Джошуа откажется, то покажет свою слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста,
– обратился Кличко к британцу.
"Как боксеры, мы бьемся не только для себя, но и для зрителей. И если зритель хочет боя, он должен состояться. Много споров вокруг: это Усик такой сильный или Джошуа где-то ошибся? Этот вопрос интересует каждого фаната бокса. Давайте получим ответ. Реванш должен состояться", – заявил Виталий.
Что происходит вокруг реванша Усика и Джошуа
- В сентябре 2021-го Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец имеет право на бой-реванш против Александра Усика после потери чемпионских поясов в поединке с украинцем. Промоутер Энтони уверяет, что поединок может состояться уже в апреле 2022-го.
- После того как Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в третьем бою, появились слухи о возможном поединке Усик – Фьюри. Но WBC официально назначила для Фьюри претендента.
- Однако его обязательный претендент – Диллиан Уайт, находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.
- Промоутер украинского боксера подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе.
- Также ранее СМИ сообщали, что Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком за солидные отступные.