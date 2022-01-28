Кличко впевнений, що британцю в жодному разі не можна брати відступні та відмовлятися від реваншу.
До слова Ф'юрі не хоче битися з Усиком, – сенсаційна заява промоутера Джошуа
Вся боксерська аудиторія чекає на реванш і якщо Джошуа відмовиться, то покаже свою слабкість. Джошуа, не роби цього, будь ласка,
– звернувся Кличко до британця.
"Як боксери, ми б'ємося не тільки для себе, а й для глядачів. І якщо глядач хоче бою, він має відбутися". Багато суперечок навколо: це Усик такий сильний чи Джошуа десь помилився? Це питання цікавить кожного фаната боксу. Давайте отримаємо відповідь. Реванш має відбутися", – заявив Віталій.
Що відбувається навколо реваншу Усика та Джошуа
- У вересні 2021-го Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.Британець має право на бій-реванш проти Олександра Усика після втрати чемпіонських поясів у поєдинку з українцем.Промоутер Ентоні запевняє, що поєдинок може відбутися вже у квітні 2022-го.
- Після того, як Тайсон Ф’юрі нокаутував Деонтея Уайлдера у третьому бою, з'явилися чутки про можливий поєдинок Усик – Ф'юрі. Та WBC офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Проте його обов'язковий претендент – Ділліан Вайт перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.
- Промоутер українського боксера підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі.
- Також раніше ЗМІ повідомляли, що Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком за солідні відступні.